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¡Confirmado! Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente contra Pablo Guede
Tras su bronca con Hernán Barcos, el entrenador del Alianza Lima deberá presentar sus descargos en un plazo de tres días. ¿Se puede perder las finales de la Liga 1?
Confirmado. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente a Pablo Guede tras el incidente que tuvo Hernán Barcos durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura.
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De acuerdo a lo informado por el periodista Kevin Pacheco, el entrenador del conjunto blanquiazul deberá presentar sus descargos en un plazo máximo de tres días. En base a ello, se evaluará si la reacción del DT argentino amerita una sanción.
"Comisión Disciplinaria de la Liga abrirá expediente a Pablo Guede tras la discusión que protagonizó con Hernán Barcos al término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La notificación se realizará en las próximas horas y el DT argentino tendrá tres días para presentar sus descargos", reveló.
Pablo Guede tuvo incidente con Hernán Barcos
Todo apunta a que el castigo saldrá posterior al duelo ante Cienciano, que se juega este martes 3 de noviembre. En caso la sanción sea mayor a tres fechas, Pablo Guede puede perderse las finales de la Liga 1.
Los partidos que le restan a Alianza Lima en la Liga 1 2026
Alianza Lima jugará tres partidos del Clausura: Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca, además todo apunta a que jugará dos finales.
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