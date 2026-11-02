¡Confirmado! Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente contra Pablo Guede

Confirmado. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrirá expediente a Pablo Guede tras el incidente que tuvo Hernán Barcos durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

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De acuerdo a lo informado por el periodista Kevin Pacheco, el entrenador del conjunto blanquiazul deberá presentar sus descargos en un plazo máximo de tres días. En base a ello, se evaluará si la reacción del DT argentino amerita una sanción.

"Comisión Disciplinaria de la Liga abrirá expediente a Pablo Guede tras la discusión que protagonizó con Hernán Barcos al término del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La notificación se realizará en las próximas horas y el DT argentino tendrá tres días para presentar sus descargos", reveló.

Pablo Guede tuvo incidente con Hernán Barcos

Todo apunta a que el castigo saldrá posterior al duelo ante Cienciano, que se juega este martes 3 de noviembre. En caso la sanción sea mayor a tres fechas, Pablo Guede puede perderse las finales de la Liga 1.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en la Liga 1 2026

Alianza Lima jugará tres partidos del Clausura: Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca, además todo apunta a que jugará dos finales.