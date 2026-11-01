¡Lo último! Delegado del Alianza vs Cristal reveló que paso entre Guede y Barcos: "Fue a pechearlo"

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima sigue dando de qué hablar tras el incidente que involucró a Pablo Guede y Hernán Barcos en la zona de camerinos. Ahora último se conocieron nuevos detalles sobre el altercado que protagonizaron el técnico blanquiazul y el futbolista celeste, tras el informe del delegado del partido.

Delegado del Alianza Lima vs Sporting Cristal reveló qué pasó entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Según informó el periodista Kevin Pacheco, en una reciente edición del programa 'Al Límite', el entrenador de Alianza habría ido a pechar a Barcos cuando este se dirigía a su vestuario. El hecho ocurrió en la zona de camerinos, que cuenta con una única vía de acceso para ambos equipos.

“De acuerdo con la información proporcionada por el oficial de seguridad de la FPF, el Sr. Manuel Torres, el director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, fue a pechar al jugador Hernán Barcos, de Sporting Cristal, en la zona de camerinos, mientras este se dirigía a su vestuario por la única zona de acceso para ambos equipos”.

Además, señalaron que, ante las acciones del director técnico, el ‘Pirata’ no reaccionó. Sin embargo, tanto los jugadores como el personal de seguridad intervinieron para evitar que el incidente llegara a mayores.

“El jugador Hernán Barcos no reaccionó ante estos actos y, de manera inmediata, intervinieron jugadores de Sporting Cristal, seguridad interna de Sporting Cristal, miembros de la delegación del club Alianza Lima, seguridad privada del club Alianza Lima y oficiales de seguridad FPF para separar a ambas personas”.

Finalmente, se explicó que este incidente fue el motivo por el que se produjo una gran aglomeración en la zona de camerinos. “Por ello se generó un tumulto en esa zona. Sin embargo, la situación fue controlada y no pasó a mayores”.