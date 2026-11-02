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Carlos Zambrano habló de la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos: "Sé la realidad"

Carlos Zambrano opinó sobre el cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede tras el Cristal vs. Alianza Lima y aseguró conocer la verdad de lo sucedido.

Sandra Morales
Carlos Zambrano destapó la verdad del duelo entre Guede y Barcos
Carlos Zambrano destapó la verdad del duelo entre Guede y Barcos | FOTO: LIBERO
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Han pasado exactamente cuatro días y se sigue comentando la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede tras la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima. Esta vez se sumó Carlos Zambrano a la controversia y reveló que en el entorno del fútbol se conoce el verdadero trasfondo del enfrentamiento.

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Según el defensor, todos los involucrados en el fútbol local están al tanto de lo sucedido entre ambos protagonistas: "Yo sé la realidad y mis compañeros saben cómo son las cosas".

Como se recuerda, el cruce entre el delantero celeste y el DT blanquiazul se inició durante el segundo tiempo del encuentro. Trascendió desde el entorno de Barcos que todo comenzó cuando Guede le negó el saludo, lo que desató un intercambio de palabras que escaló al finalizar el partido en la zona mixta.

¿Qué dice el informe sobre Guede y Barcos?

De acuerdo con lo consignado por el comisario del partido, fue Pablo Guede quien increpó a Hernán Barcos en la zona mixta de los camerinos, mientras el futbolista se dirigía a su vestuario por la única vía de acceso compartida por ambos planteles.

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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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