Mr. Peet rotundo contra Hernán Barcos por celebración ante Alianza Lima: "Me tiene sin cuidado"

La celebración de Hernán Barcos tras acabar el partido contra Alianza Lima sigue generando comentarios. Esta vez, el periodista deportivo Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, se pronunció sobre la actitud del delantero argentino y dejó en claro que no le preocupa cómo festeje, pues considera que desde que dejó el cuadro blanquiazul tiene libertad para hacerlo.

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Mr. Peet dio fuerte comentario contra Hernán Barcos por celebración ante Alianza Lima

Durante su programa 'Madrugol', el comunicador cuestionó la atención que algunos hinchas blanquiazules le están dando al tema y recordó que el 'Pirata' ahora defiende los colores de Sporting Cristal. Por ello, sostuvo que su prioridad debe ser marcar goles para su actual equipo y no lo que puedan pensar los aficionados de Alianza.

"La gente se vuelve loca por el tema barcos. Me tiene sin cuidado, viejo. Desde que Barcos deja de jugar en Alianza puede hacer con su vida y con su equipo y con sus goles lo que le dé la gana. Yo no estoy pendiente de esa vaina. Desde que Barcos deja de pertenecer a Alianza, él puede hacer lo que le dé la gana, viejo. No, no le busquemos mucha muchas vueltas. Ya está. Él es jugador de Sporting Cristal. Hasta hace medio año era jugador de Fútbol Club Cajamarca", declaró.

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Asimismo, Mr. Peet insistió en que la reacción del atacante es un asunto personal y que no debería convertirse en motivo de polémica. Desde su perspectiva, Barcos ahora tiene el compromiso de responder en el campo por Sporting Cristal, independientemente de si decidió gritarle el gol a su antiguo club.

"Él es jugador de Sporting Cristal. Tiene que hacer goles por Sporting Cristal. Si lo gritó o no es su tema, dijo. Él ya salió del mundo Alianza. Él hoy se debe a Sporting Cristal. Si lo grita o no, es un tema absolutamente de él. Es un tema personal", señaló.