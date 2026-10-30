Diego Enríquez mandó firme mensaje tras triunfo de Sporting Cristal a Alianza Lima: "Dominamos"

Sporting Cristal consiguió un importante triunfo sobre Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. Con goles de Luis Iberico, Santiago González y Hernán Barcos, quien aplicó la 'ley del ex', los celestes escalaron a la cima del Torneo Clausura a falta de tres fechas para el fin de temporada. Tras el final del encuentro, el portero Diego Enríquez tomó la palabra y dio un contundente mensaje respecto a lo que fue el triunfo cervecero por la fecha 14.

Diego Enríquez mandó firme mensaje tras triunfo de Sporting Cristal a Alianza Lima

En declaraciones para L1 MAX, el guardameta bajopontino expresó su felicidad tras conseguir el resultado que les permitió tomar la punta del segundo certamen y aseguró que, en el trámite, los rimenses fueron ampliamente superiores a los dirigidos por el profesor Pablo Guede.

"Emocionado, pues fue un partido muy duro, ambos queríamos el triunfo, felizmente se nos dio a nosotros y contentos por eso. Necesitábamos el triunfo, dominamos todo el partido, tuvimos las más claras, por lo que el equipo está contento por ello", manifestó Enríquez sobre el partido ante los blanquimorados.

Sporting Cristal venció por 3-2 a Alianza Lima y es líder del Clausura

¿Qué dijo Diego Enríquez sobre el altercado entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

Asimismo, Enríquez, de 24 años, habló sobre el fuerte altercado que protagonizaron Hernán Barcos y Pablo Guede durante y después del partido en el Alberto Gallardo: "Estaba regresando al camerino y vi una discusión, pero nada más, pero ambos son personas de fútbol, muy respetuosas y hay que seguir", finalizó.

De esta manera, Diego Enríquez valoró el triunfo de Sporting Cristal, que ahora depende de sí mismo para mantenerse en la cima del Torneo Clausura y luchar por el título. Los celestes buscarán prolongar su buen momento en las últimas tres jornadas, mientras dejan atrás los incidentes que marcaron el compromiso ante Alianza Lima en el Alberto Gallardo.