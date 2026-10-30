Durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, Pablo Guede y Hernán Barcos estuvieron en el centro de un intenso enfrentamiento. Desde la cancha, donde las cámaras captaron cada instante, el entrenador blanquiazul y el delantero intercambiaron palabras duras, incluidos insultos y desafíos, incluso insinuaron seguir la charla fuera del campo.

¿Qué intercambiaron Pablo Guede y Hernán Barcos en su discusión?

El altercado comenzó cuando Hernán Barcos buscó que Pablo Guede lo atendiera. "Vas a escucharme", dijo el atacante, pero el técnico replicó con un claro "tómatela". Barcos insistió con un "escúchame", solo para recibir otra provocación: "¿Quién eres? Idiota".

Lejos de cesar, Barcos sugirió retomar la charla más tarde. "Un día, toma un café conmigo", propuso. No obstante, Guede declinó la oferta respondiendo que no se tomaría nada con él: "Tómatela, tómatela".

La tensión siguió aumentando, con Barcos acusando al técnico de "cobarde" y usando otras palabras fuertes: "cag…". Guede cerró el incómodo momento con un comentario propio: "Dos huev…".

Este intercambio acalorado entre el técnico y el jugador fue uno de los momentos más tensos del partido, resaltando el intenso enfrentamiento vivido en la cancha.

Post partido: Pablo Guede y Hernán Barcos vuelven a enfrentarse

La fricción entre Guede y Barcos persistió tras el pitido final del Sporting Cristal vs. Alianza Lima. A pesar del triunfo celeste, los protagonistas volvieron a tener una disputa mientras los equipos se dirigían a los camerinos del Estadio Alberto Gallardo, intensificando aún más la controversia en torno al partido.

Un aficionado desde las gradas capturó el instante en que Barcos esperaba al técnico blanquiazul. Al aproximarse Guede, ocurrió un contacto físico donde el entrenador empujó al delantero. Este desenlace provocó la intervención de jugadores de ambos lados, quienes se apresuraron a separarlos, previniendo que el altercado escalara.