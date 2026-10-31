Universitario tomó decisión por lo sucedido entre Alianza Lima y Sporting Cristal: "Reclamos"

Universitario de Deportes tomó una decisión sobre intervenir en lo sucedido durante la semana, cuando Alianza Lima y Sporting Cristal levantaron la polémica por los hechos durante el partido en el Estadio Alberto Gallardo. Como se recuerda, ambos clubes se enfrentaron por el Torneo Clausura 2026 y hubo un altercado entre Pablo Guede y Hernán Barcos.

En pleno encuentro, el director técnico blanquiazul encaró al 'Pirata' y las cámaras de L1 MAX captaron tal momento. Sin embargo, el tema no quedó ahí debido a que, una vez culminado el encuentro, el entrenador fue y se plantó pecho a pecho con el delantero. La situación casi se va a las manos y otros jugadores tuvieron que intervenir.

Ante ello, muchos se han preguntado si Universitario de Deportes pedirá un castigo ejemplar para Pablo Guede y Hernán Barcos, mermando así el poderío tanto de Alianza Lima como Sporting Cristal. Por tal motivo, el periodista Gustavo Peralta se pronunció a través de sus redes sociales con un fuerte mensaje.

"Universitario decidió no involucrarse ni presentar reclamos en calidad de tercero por los hechos suscitados durante el Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Desde la administración crema señalaron que el enfoque del club está puesto exclusivamente en lo futbolístico y en los partidos que restan del torneo Clausura", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

La pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. de Lima, Perú. El partido contará con transmisión de L1 MAX vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en el diario Líbero.