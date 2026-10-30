Universitario y su primera baja confirmada para enfrentar a Atlético Grau: "No va a viajar"

Universitario de Deportes se alista para visitar a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los cremas ultiman detalles para este enfrentamiento luego que su partido ante Sport Boys por la fecha 14 fue reprogramado. Conscientes de que cada punto es determinante en plena recta final, el profesor Fabián Bustos ya bosqueja el once que iniciará las acciones ante el ‘Patrimonio de Piura’. No obstante, en las últimas horas se confirmó que un importante elemento del plantel quedó descartado: estamos hablando de Matías Di Benedetto.

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Matías Di Benedetto es baja para el partido entre Universitario y Atlético Grau

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el defensor argentino no viajará con el plantel a Trujillo, pese a que los últimos exámenes médicos arrojaron que el futbolista ya estaba apto para volver a la cancha. El comunicador precisó que Di Benedetto no sufre ninguna lesión de gravedad, pero aún aqueja algunas pequeñas molestias y, por ese motivo, el comando técnico optará por no arriesgarlo.

"Sobre el viaje a Trujillo, hay un jugador que no va a ir. Matías Di Benedetto no va a volver a ser tomado en cuenta, no va a viajar. Lo que me dicen es que los estudios de Matías Di Benedetto dieron positivo y que está recuperado. Sin embargo, faltan detalles minúsculos para que se sienta pleno. Por tal razón, el comando técnico decidió no arriesgarlo. Por ahí ha sentido una pequeña molestia, chiquitita, y ante esa razón no lo van a arriesgar", señaló en el programa 'Colectivo WORLD'.

De esta forma, Di Benedetto volverá a ser baja en Universitario de Deportes pese a que ya se encuentra recuperado. Recordemos que el central sufrió un desgarro en una práctica posterior al clásico frente a Alianza Lima por la fecha 9. Desde entonces, el futbolista no ha tenido actividad en el primer equipo.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau?

Vale resaltar que el partido entre Universitario y Atlético Grau está programado para este domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.