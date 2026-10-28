0
EN VIVO
Tabla del acumulado de la Liga 1 2026
ATENCIÓN
Así va la tabla del Clausura por la fecha 14

Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura: fecha, hora y canal del partido

Atlético Grau ahora deberá prepararse para el importante duelo ante Universitario, que buscará sumar tres puntos para seguir en la lucha por el Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura
Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario se prepara para su próximo encuentro ante Atlético Grau, programado para la siguiente semana por la fecha 15 del Torneo Clausura. Para este encuentro, los cremas llegan con cierta ventaja en el aspecto físico en comparación con el elenco piurano, que viene de enfrentar a Cienciano en un partido que terminó 3-0 a favor del conjunto imperial.

Asimismo, los dirigidos por Fabián Bustos llegan con el ánimo a tope tras la gran victoria que consiguieron ante Juan Pablo II por 3-0. Por ello, buscarán sumar nuevamente tres puntos que les permitan seguir soñando con el título de la segunda parte del año.

Administrador de la 'U' se pronunció sobre incorporación procedente del fútbol colombiano

PUEDES VER: Administrador de la 'U' se pronunció sobre incorporación procedente del fútbol colombiano: "Importante"

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El compromiso entre Universitario y Atlético Grau está programado para jugarse este domingo 1 de noviembre en el IPD de Mansiche, que cuenta con una capacidad para 20.348 espectadores.

Universitario vs Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura

Universitario vs Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

De acuerdo a la programación de la Liga 1, el duelo entre los de Ate y piuranos se podrá seguir desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países, para que no te pierdas este gran duelo.

  • Perú: 3.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • México: 2.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Chile: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

Canal para ver Universitario vs Atlético Grau

El duelo entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX y también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Nelinho Quina, ex Universitario, remeció el mercado y firmó por campeón peruano: "Bienvenido"

  2. Futbolista solicitó desvincularse de Universitario en plena disputa por el Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano