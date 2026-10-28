Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura: fecha, hora y canal del partido

Universitario se prepara para su próximo encuentro ante Atlético Grau, programado para la siguiente semana por la fecha 15 del Torneo Clausura. Para este encuentro, los cremas llegan con cierta ventaja en el aspecto físico en comparación con el elenco piurano, que viene de enfrentar a Cienciano en un partido que terminó 3-0 a favor del conjunto imperial.

Asimismo, los dirigidos por Fabián Bustos llegan con el ánimo a tope tras la gran victoria que consiguieron ante Juan Pablo II por 3-0. Por ello, buscarán sumar nuevamente tres puntos que les permitan seguir soñando con el título de la segunda parte del año.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

El compromiso entre Universitario y Atlético Grau está programado para jugarse este domingo 1 de noviembre en el IPD de Mansiche, que cuenta con una capacidad para 20.348 espectadores.

Universitario vs Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

De acuerdo a la programación de la Liga 1, el duelo entre los de Ate y piuranos se podrá seguir desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países, para que no te pierdas este gran duelo.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Canal para ver Universitario vs Atlético Grau

El duelo entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX y también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.