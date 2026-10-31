La pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos continúa generando repercusiones tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. En este contexto, durante la emisión del programa 'Mano a Mano', revelaron dos posibles motivos que habrían originado el enfrentamiento entre el técnico blanquiazul y el delantero argentino.

Filtran dos posibles motivos del origen de la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos

"En un principio, yo creo que Guede cargaba con cosas que le habían contado en el vestuario sobre Hernán Barcos, de la época en que él estaba en Alianza", dio a conocer el periodista Mauricio Loret De Mola.

Según lo explicado en el espacio deportivo, el entrenador habría iniciado el partido con información sobre la salida del 'Pirata' de Alianza. Además, indicaron que ambos protagonizaron un primer cruce cuando Barcos se acercó a saludar a Guede, pero el técnico le negó el saludo. "Barcos y Guede no se conocían de nada", comentaron sobre lo que les habría contado gente cercana al futbolista, por lo que la reacción del DT sorprendió al delantero.

En esa primera versión, también se mencionó que Barcos habría intentado explicarle su postura al técnico argentino. "Entiendo que Barcos le propone contarle su versión de algunas cosas, pero Guede no le concede ese momento", detallaron. De esta manera, el supuesto antecedente relacionado con la salida del atacante del club íntimo habría sido uno de los factores que condicionó el encuentro entre ambos.

Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron una tensa discusión

La segunda posible razón estaría relacionada con la reacción del entorno de Alianza Lima tras el gol de Barcos. "Una de las versiones del lado de Alianza es que, luego de que Barcos anota y el estadio estaba muy conectado con él, hubo algunas miradas y gestos en la banca de Alianza que interpretaron como desafiantes", dio a conocer el comunicador Michael Succar. A ello se habría sumado la celebración de la esposa del delantero, quien habría mirado hacia los hinchas blanquiazules presentes en las tribunas del Alberto Gallardo.

Finalmente, señalaron que estos hechos podrían haber influido en la actitud de Guede al término del encuentro, cuando fue a buscar a Barcos y tuvo que ser separado. "Esto seguramente condiciona de alguna manera que Guede, terminado el partido, haga lo que haga y vaya a buscar a Barcos desde tan atrás", explicaron.