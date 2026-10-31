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Alianza Lima volverá a jugar con Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

Alianza Lima se enfrentará nuevamente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo para definir el rumbo del Torneo Clausura 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima volverá a jugar con Sporting Cristal.
Alianza Lima volverá a jugar con Sporting Cristal. | Foto: Composición de Líbero.
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Los hinchas del fútbol peruano quedaron sorprendidos tras el partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 2026, el cual quedó 3-2 a favor de los del Rímac. Tras la molestia de la afición blanquiazul, se conoció que ambas instituciones deportivas volverán a enfrentarse en el Estadio Alberto Gallardo, aunque con un pequeño detalle.

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Resulta que los dos clubes se enfrentarán en un duelo de infarto este martes 3 de noviembre, por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Luego de que chocaran en la temporada regular, ahora buscarán eliminarse el uno al otro para llegar a la gran final de la competición del balompié incaico.

De acuerdo a la programación oficial del certamen nacional, el duelo de ida se realizará en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3.00 p. m., y contará con transmisión de la Bicolor+ a través de su canal oficial de YouTube. La vuelta también ha sido pactada, y será en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal será el domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. de Lima, Perú, y el canal de transmisión será el mismo. El vencedor de esta llave chocará en la gran final contra el ganador de la serie entre Universitario de Deportes y FBC Melgar de Arequipa.

Alianza Lima va por el tricampeonato

Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Femenina y va en busca del tricampeonato nacional. Para ello, debe llevarse el Torneo Clausura para así poder disputar la final nacional, esto debido a que la 'U' se hizo con el Torneo Apertura y espera en una eventual definición del título.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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