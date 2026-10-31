Alianza Lima volverá a jugar con Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

Los hinchas del fútbol peruano quedaron sorprendidos tras el partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 2026, el cual quedó 3-2 a favor de los del Rímac. Tras la molestia de la afición blanquiazul, se conoció que ambas instituciones deportivas volverán a enfrentarse en el Estadio Alberto Gallardo, aunque con un pequeño detalle.

Resulta que los dos clubes se enfrentarán en un duelo de infarto este martes 3 de noviembre, por la ida de las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Luego de que chocaran en la temporada regular, ahora buscarán eliminarse el uno al otro para llegar a la gran final de la competición del balompié incaico.

De acuerdo a la programación oficial del certamen nacional, el duelo de ida se realizará en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3.00 p. m., y contará con transmisión de la Bicolor+ a través de su canal oficial de YouTube. La vuelta también ha sido pactada, y será en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga Femenina 2026

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal será el domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. de Lima, Perú, y el canal de transmisión será el mismo. El vencedor de esta llave chocará en la gran final contra el ganador de la serie entre Universitario de Deportes y FBC Melgar de Arequipa.

Alianza Lima va por el tricampeonato

Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Femenina y va en busca del tricampeonato nacional. Para ello, debe llevarse el Torneo Clausura para así poder disputar la final nacional, esto debido a que la 'U' se hizo con el Torneo Apertura y espera en una eventual definición del título.