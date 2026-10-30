Sporting Cristal es nuevo líder del Torneo Clausura: partidos que le restan para buscar el título

Sporting Cristal logró quedarse con los tres puntos tras vencer a Alianza Lima por 3-2 en la fecha 14. Con esta victoria, los rimenses escalaron hasta el liderato del Torneo Clausura 2026 y generaron una enorme ilusión en sus hinchas de pelear el título nacional. Por ello, en esta nota te contamos qué partidos le queda al equipo de Roberto Mosquera en el campeonato.

La escuadra bajopontina se recuperó de su última caída ante Cusco FC y, tras vencer a Alianza Lima en el clásico moderno, se mantiene con vida en la lucha por el título del Torneo Clausura. Esto resulta fundamental para sus aspiraciones de acceder a los playoffs por el campeonato de la Liga 1 2026.

A falta de tres fechas para el cierre del torneo, el calendario parece favorable para Sporting Cristal en su lucha por el título. Primero, recibirá a FC Cajamarca; luego, tendrá que viajar a la altura para enfrentar a ADT y cerrará su participación ante Cienciano, jugando como local. Es decir, los rimenses solo disputarán un partido como visitantes en esta recta final.

Sporting Cristal es nuevo líder del Torneo Clausura tras vencer a Alianza Lima

Por ello, los celestes deberán mantener la máxima concentración, ya que estarán obligados a ganar todos los encuentros que les restan. Una derrota los dejaría prácticamente fuera de la pelea por el título. Esto se debe a que Sporting Cristal no depende de sí mismo para conquistar el campeonato, pues Universitario tiene un partido pendiente y, de ganarlo, se convertirá en el nuevo líder.

Partidos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca | Estadio Alberto Gallardo | 2/11/2026 | 3.00 p. m.

Fecha 16: ADT de Tarma vs Sporting Cristal | Estadio Unión Tarma | 7/11/2026 | 1.00 p. m.

Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | Fecha y horario por confirmar.

¿Qué necesita Sporting Cristal para llegar a los playoffs de la Liga 1 2026?

Sporting Cristal está obligado a conquistar el Torneo Clausura 2026 para conseguir un cupo en los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, también deberá ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada. Actualmente, los celestes ocupan el séptimo lugar de la clasificación anual, por lo que solo les resta consagrarse en el segundo campeonato del año para alcanzar su objetivo.