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Alianza Lima incorpora a campeón del mundo para partido ante Cienciano: "Ya está"

Tras la derrota ante Cristal, Alianza Lima ya piensa en su duelo ante Cienciano y en las últimas horas confirmó la incorporación de un jugador campeón del mundo.

Eduardo Chirinos
Alianza Lima contará con campeón del mundo para partido ante Cienciano
Alianza Lima contará con campeón del mundo para partido ante Cienciano | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima busca pasar la página tras la dura derrota sufrida a manos de Sporting Cristal. Los íntimos buscarán resarcirse en la fecha 15 ante Cienciano del Cusco y para ello, el cuadro blanquiazul confirmó la incorporación de un campeón del mundo con miras al duelo frente al 'Papá' y los partidos que restan del Torneo Clausura: estamos hablando de Mateo Antoni, campeón del mundo con Uruguay en el Mundial Sub-20 del 2023.

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Alianza Lima incorpora a Mateo Antoni, campeón del mundo en 2023, para el partido ante Cienciano

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el defensa central uruguayo ya superó sus molestias a la rodilla y entrena a la par de sus compañeros. Por tal motivo, se espera que su regreso a los campos de juego se dé la próxima semana ante el 'Papá', ya sea como titular o de suplente.

"Mateo Antoni ya está listo, probablemente juegue el día martes con Cieciano", señaló 'Analú' en el programa 'L1 Radio', donde además precisó que la 'Culebra' Eryc Castillo no tendría problemas para llegar al duelo del martes frente a los cusqueños, pues solo estaría resfriado. Recordemos que el atacante, autor de uno de los goles de Alianza en el Gallardo, fue reemplazado en el entretiempo del partido contra Cristal, generando preocupación entre los hinchas.

Mateo Antoni, Alianza Lima

Mateo Antoni ya está apto para reaparecer con Alianza Lima

De esta manera, Mateo Antoni se perfila como una de las principales novedades de Alianza Lima para el compromiso ante Cienciano. El zaguero uruguayo buscará recuperar protagonismo en el equipo de Pablo Guede y aportar solidez defensiva en un tramo decisivo del Torneo Clausura, donde los blanquiazules necesitan sumar para mantenerse en la pelea por el título.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano?

Vale resaltar que el partido entre Alianza Lima y Cienciano está programado para el próximo martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

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