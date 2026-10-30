Puede que Sporting Cristal haya tomado por asalto el primer lugar del Torneo Clausura 2026 tras vencer a Alianza Lima, pero Universitario de Deportes tiene la primera opción para quedarse con esta competencia, quedar en los dos primeros lugares del acumulado y clasificar de manera directa a la final donde aguardan los blanquiazules.

Sin embargo, los dirigidos por Fabián Bustos no la tienen nada fácil, porque debido a que aplazaron su partido con Sport Boys porque la Policía Nacional del Perú no se daba abasto con el partido y la procesión del Señor de los Milagros, ahora deberán jugar tres partidos en tan solo ocho días que podrían marcar su futuro en el Torneo Clausura.

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura

El primer encuentro que afrontará Universitario será ante Atlético Grau este domingo 1 de noviembre en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si bien el cuadro crema contará con algunas bajas como Matías Di Benedetto, su rival de turno no llega en buen presente porque ha sumado cinco partidos sin conocer la victoria y viene de ser goleado por 3-0 ante Cienciano.

El segundo duelo de Universitario será ante Sport Boys el miércoles 4 en el Estadio Monumental. Los rosados parecían ser unos contendores por el título del Torneo Clausura, pero sufrieron una mala racha de resultados negativos aunque en el último cotejo, se impusieron por 4-2 en el Miguel Grau del Callao.

Finalmente, el último cotejo de estos tres será ante CD Moquegua el domingo 8 también en el coloso de Ate. A priori, este sería el partido más accesible, porque el cuadro moqueguano está peleando los últimos lugares de la tabla de posiciones y luchando por no descender.

Universitario afrontará 3 difíciles partidos.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau?

El partido entre Universitario vs Atlético Grau se jugará este domingo 1 de noviembre en el Estadio Mansiche a las 3.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max.