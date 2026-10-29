Universitario recibe gratificante noticia previo al partido contra Atlético Grau: "Aptos"

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Pese a que la fecha 14 aún está en disputa, los cremas ya están mentalizados en su duelo ante el ‘Patrimonio de Piura’, debido a que su partido ante Sport Boys fue reprogramado. En ese sentido, el plantel comandado por Fabián Bustos recibió una gratificante noticia con miras a su próximo encuentro de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Futbolista solicitó desvincularse de Universitario en plena disputa por el Torneo Clausura

Universitario recibe gratificante noticia previo al partido con Atlético Grau

Según información del periodista Enrique Vega, el plantel merengue realizó su práctica de este jueves en las instalaciones de Campo Mar con total normalidad. Los futbolistas entrenaron a la par bajo las órdenes del comando técnico y ningún integrante del plantel realizó trabajos diferenciados, por lo cual, Bustos contaría con todas sus figuras para su próximo reto, incluyendo a Matías Di Benedetto.

"Universitario de Deportes entrena con plantel completo en Campo Mar. Matías Di Benedetto continúa trabajando con normalidad y ningún jugador realiza trabajos diferenciados. Por ahora, todos están aptos para enfrentar a Atlético Grau.", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Universitario entrenó en Campo Mar con miras al partido ante Atlético Grau

Vale resaltar que este partido también representará el reestreno de Fabián Bustos en el banquillo crema. Como se recuerda, el estratega argentino arrastró una suspensión de 4 fechas que le impidieron dirigir sus primeros encuentros en su regreso a la 'U'. Ahora, Bustos podrá dar indicaciones a ras de campo.

De esta manera, Universitario afrontará su próximo compromiso ante Atlético Grau con el plantel completo y la posibilidad de contar con todas sus figuras. Además, el regreso de Fabián Bustos al banquillo será un aliciente para los cremas en su objetivo de sumar tres puntos importantes en el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Universitario vs Atlético Grau?

Vale mencionar que el partido de Universitario vs Atlético Grau está programado para el domingo 1 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.