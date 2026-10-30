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Liga 1 2026: programación fecha 15 del Torneo Clausura y dónde ver partidos

La Liga 1 2026 avanza hacia su emocionante recta final y a continuación puedes conocer la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se juega la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Repasa cómo se juega la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
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La Liga 1 2026 está al rojo vivo y se nos vienen vibrantes partidos en esta recta final de la temporada regular. A continuación, conoce la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura, que comenzará este sábado 31 de octubre del 2026 y culminará recién el próximo martes 3 de noviembre del 2026.

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Universitario depende de sí mismo para llevarse el segundo torneo del año y también para quedar entre los dos primeros del Acumulado, pero no puede permitirse un tropiezo hasta el final del campeonato. El rival a vencer para la 'U' será Atlético Grau en Trujillo.

Por su parte, Sporting Cristal, que es el líder, recibirá a FC Cajamarca que se ubica en zona de descenso y también necesita sumar puntos. Los celestes llegan motivados tras su victoria ante Alianza Lima.

A propósito de los blanquiazules, su caída en el estadio Alberto Gallardo los relega en el Clausura, aunque matemáticamente ya está clasificado a la final directa. El próximo partido de los dirigidos por Pablo Guede será ante Cienciano en Matute.

Otro encuentro atractivo de la jornada es el que protagonizarán Sport Huancayo y FBC Melgar, dos equipos irregulares pero que llegan a esta recta final con chances de título y será un partido de descarte para ambos conjuntos.

Programación fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sábado 31 de octubre

  • 15.30 | Alianza Atlético vs Juan Pablo College | Estadio Campeones del 36, Sullana

Domingo 1 de noviembre

  • 11.00 | CD Moquegua vs Los Chankas | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
  • 13.15 | Cusco FC vs Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 15.30 | Atlético Grau vs Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo

Lunes 2 de noviembre

  • 13.15 | UTC vs Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15.15 | Sporting Cristal vs FC Cajamarca | Estadio Alberto Gallardo, Lima

Martes 3 de noviembre

  • 15.00 | Comerciantes Unidos vs ADT | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
  • 20.00 | Alianza Lima vs Cienciano | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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