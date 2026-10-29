Sport Huancayo no jugará en su estadio ante Universitario y se reveló fuerte motivo

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, el encuentro no se disputará en su habitual Estadio IPD de Huancayo y ya se anunció la verdadera razón. Descubre aquí qué ocurrió detrás de este inesperado cambio.

Universitario no jugará ante Sport Huancayo en su estadio y se reveló rotundo motivo

El periodista Gustavo Peralta reveló que Sport Huancayo no podrá jugar como local frente a Universitario en el Estadio IPD de Huancayo por la última jornada del Clausura, ya que el recinto permanecerá cerrado a causa de las labores de renovación de la pista atlética. La medida fue adoptada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La ejecución de esta obra venía quedando pendiente desde el año pasado e incluso llegó a detenerse en abril. No obstante, el contrato para realizar el proyecto se firmó el miércoles 28 de octubre de 2026, por lo que el estadio quedará a disposición de la empresa encargada de sustituir la pista.

Universitario no jugará ante Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo debido a renovación de pista atlética

La Maratón Internacional de Los Andes, prevista para el próximo 8 de noviembre, será la última actividad que se realizará en el recinto. A partir de esa fecha, el escenario deportivo quedará cerrado para dar paso al inicio de los trabajos de renovación.

A este inconveniente se suma que la tribuna Oriente no cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), lo que complica la utilización del estadio para el compromiso entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

¿En qué estadio se jugará el partido entre Universitario vs Sport Huancayo?

Ante el cierre del Estadio IPD de Huancayo, Sport Huancayo deberá buscar un escenario distinto para actuar como local frente a Universitario. Entre las alternativas que se barajan figura el estadio de Tarma, señalado como su sede alterna. La decisión final todavía no se ha definido, mientras el club crema espera que en las próximas horas se confirme en qué campo se disputará el partido.