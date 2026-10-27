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Juan Pablo II vs Sport Huancayo por Liga 1

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 EN VIVO: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026 con los resultados actualizados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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La fecha 14 del Torneo Clausura trae consigo importantes encuentros, entre los que destaca el clásico moderno entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Por su parte, Universitario no tendrá acción tras haber sido reprogramado su partido ante Sport Boys. Sin embargo, varios equipos aún luchan por alcanzar sus objetivos, ya sea conquistar el título, clasificar a torneos internacionales o salvar la categoría. Por ello, te compartimos la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026.

Sport Huancayo vs Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Sport Huancayo vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1: horarios, canales y pronóstico

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

EquiposPJDFPuntos
1.Alianza Lima303065
2. Universitario301856
3. FBC Melgar301953
4. Deportivo Garcilaso301551
5. Cusco FC30249
6. Cienciano30747
7. Los Chankas30-1146
8. Sporting Cristal30944
9. Sport Huancayo30-244
10. Alianza Atlético30143
11. Juan Pablo II30-1138
12. Sport Boys*30137
13. Comerciantes Unidos30-334
14. Atlético Grau30-734
15. FC Cajamarca*30-1428
16. CD Moquegua30-1928
17. ADT*30-1426
18. UTC*30-1910
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sport Huancayo13828
2. Universitario13927
3. Deportivo Garcilaso131225
4. Sporting Cristal131125
5. FBC Melgar131025
6. Alianza Lima13825
7. Juan Pablo II13722
8. Alianza Atlético13-122
9. Cusco FC13521
10. Sport Boys13521
11. Atlético Grau13-118
12. Cienciano13-514
13. Comerciantes Unidos13-113
14. Los Chankas13-1512
15. FC Cajamarca13-911
16. CD Moquegua13-1210
17. ADT13-157
18. UTC13-16-3

Partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

  • 3.00 p. m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.

Miércoles 28 de octubre

  • 11.00 a. m. | ADT vs CD Moquegua | Estadio Unión Tarma, Tarma.
  • 1.15 p. m. | FC Cajamarca vs UTC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
  • 3.30 p. m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36, Sullana.
  • 7.00 p. m. | Cienciano vs Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Jueves 29 de octubre

  • 1.00 p. m. | Los Chankas vs Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
  • 3.30 p. m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo, Rímac.
  • 7.30 p. m. | FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Miércoles 4 de noviembre

  • 8.30 p. m. | Universitario vs Sport Boys | Estadio Monumental de Ate.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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