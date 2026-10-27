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Tabla acumulada de la Liga 1 2026 EN VIVO: clasificación por la fecha 14 del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026 con los resultados actualizados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
La fecha 14 del Torneo Clausura trae consigo importantes encuentros, entre los que destaca el clásico moderno entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Por su parte, Universitario no tendrá acción tras haber sido reprogramado su partido ante Sport Boys. Sin embargo, varios equipos aún luchan por alcanzar sus objetivos, ya sea conquistar el título, clasificar a torneos internacionales o salvar la categoría. Por ello, te compartimos la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Equipos
|PJ
|DF
|Puntos
|1.Alianza Lima
|30
|30
|65
|2. Universitario
|30
|18
|56
|3. FBC Melgar
|30
|19
|53
|4. Deportivo Garcilaso
|30
|15
|51
|5. Cusco FC
|30
|2
|49
|6. Cienciano
|30
|7
|47
|7. Los Chankas
|30
|-11
|46
|8. Sporting Cristal
|30
|9
|44
|9. Sport Huancayo
|30
|-2
|44
|10. Alianza Atlético
|30
|1
|43
|11. Juan Pablo II
|30
|-11
|38
|12. Sport Boys*
|30
|1
|37
|13. Comerciantes Unidos
|30
|-3
|34
|14. Atlético Grau
|30
|-7
|34
|15. FC Cajamarca*
|30
|-14
|28
|16. CD Moquegua
|30
|-19
|28
|17. ADT*
|30
|-14
|26
|18. UTC*
|30
|-19
|10
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sport Huancayo
|13
|8
|28
|2. Universitario
|13
|9
|27
|3. Deportivo Garcilaso
|13
|12
|25
|4. Sporting Cristal
|13
|11
|25
|5. FBC Melgar
|13
|10
|25
|6. Alianza Lima
|13
|8
|25
|7. Juan Pablo II
|13
|7
|22
|8. Alianza Atlético
|13
|-1
|22
|9. Cusco FC
|13
|5
|21
|10. Sport Boys
|13
|5
|21
|11. Atlético Grau
|13
|-1
|18
|12. Cienciano
|13
|-5
|14
|13. Comerciantes Unidos
|13
|-1
|13
|14. Los Chankas
|13
|-15
|12
|15. FC Cajamarca
|13
|-9
|11
|16. CD Moquegua
|13
|-12
|10
|17. ADT
|13
|-15
|7
|18. UTC
|13
|-16
|-3
Partidos y resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
Martes 27 de octubre
- 3.00 p. m. | Juan Pablo II vs Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.
Miércoles 28 de octubre
- 11.00 a. m. | ADT vs CD Moquegua | Estadio Unión Tarma, Tarma.
- 1.15 p. m. | FC Cajamarca vs UTC | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.
- 3.30 p. m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36, Sullana.
- 7.00 p. m. | Cienciano vs Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
Jueves 29 de octubre
- 1.00 p. m. | Los Chankas vs Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- 3.30 p. m. | Sporting Cristal vs Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo, Rímac.
- 7.30 p. m. | FBC Melgar vs Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
Miércoles 4 de noviembre
- 8.30 p. m. | Universitario vs Sport Boys | Estadio Monumental de Ate.
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