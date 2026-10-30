¡No será en el Monumental! Perú vs Bolivia por amistoso: fecha, hora y estadio confirmado

La selección peruana se alista para vivir una nueva fecha FIFA donde disputará sus primeros partidos, en la era de Mano Menezes, en territorio peruano. El primer enfrentamiento será ante Bolivia y promete tener emociones de principio a fin. Por ello, en esta nota te contamos el día, hora, sede y todos los detalles de este compromiso internacional.

PUEDES VER: Perú cerró su participación en el Mundial Sub 15 tras caer en penales ante Albania

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia por amistoso internacional?

El amistoso internacional de Perú vs Bolivia por el primer compromiso de la fecha FIFA de noviembre ya tiene una fecha definida. Este partido está pactado para jugarse el viernes 13 de noviembre en territorio limeño.

¿Dónde juegan Perú vs Bolivia por amistoso internacional?

Recientemente, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, sorprendió a los hinchas al revelar que el duelo de Perú vs Bolivia se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Este recinto está ubicado en La Victoria y es la localía habitual de Alianza Lima.

El Estadio Alejandro Villanueva será sede del Perú vs Bolivia

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por amistoso FIFA?

El partido de Perú vs Bolivia está pactado para dar inicio a las 8.00 p. m. (hora peruana). Del mismo modo, te detallamos los horarios para el resto de países.

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 6.00 p. m. (Los Ángeles).

España: 3.00 a. m. (del viernes)

¿Cómo llega Perú al amistoso ante Bolivia?

La selección peruana atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Con Mano Menezes al mando, la ‘Bicolor’ encadena una racha negativa de cinco partidos sin ganar. Además, han mostrado un bajo nivel colectivo ante rivales de jerarquía, tal como se vio en su gira por Norteamérica.

Selección peruana buscará su segundo triunfo en la era de Mano Menezes.

Perú solo ha podido ganar un partido desde la llegada del estratega brasileño al comando técnico. En sus registros, Menezes también suma cinco derrotas y dos empates.