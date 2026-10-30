Perú cerró su participación en el Mundial Sub 15 tras caer en penales ante Albania

Ubicada en el puesto número 18 entre 190 selecciones participantes, la selección peruana culminó su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El equipo patrio completó una actuación sumamente competitiva a lo largo de la cita internacional, logrando dejar en alto el nombre del país en una competencia de exigencia global.

Este viernes, la Bicolor saltó al campo de juego para disputar su último compromiso del certamen frente a su similar de Albania. En un trámite de ida y vuelta, el marcador finalizó igualado 2-2 durante el tiempo reglamentario, con anotaciones de Jean Franco Trujillo y un gol en propia puerta a favor del cuadro patrio, mientras que en la posterior definición por penales el triunfo terminó inclinándose a favor del conjunto europeo por 6-5.

Pese a la estrecha caída desde la pena máxima, el balance general para el conjunto dirigido por el técnico Diego Ortíz resulta ampliamente favorable e histórico. El elenco nacional registró una cosecha de siete victorias, un empate y apenas dos derrotas —ambas producidas a través de las definiciones por penales—, números que metieron a la Blanquirroja holgadamente dentro de las veinte mejores representaciones del planeta.

Tras la culminación del evento deportivo en territorio azerbaiyano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, felicitó públicamente al plantel juvenil y al cuerpo técnico por el rendimiento exhibido: "Vamos por buen camino. Los chicos de la Sub-15 han realizado una gran campaña en este Mundial, demostrando que tienen condiciones para competir y sobreponerse a la adversidad. El objetivo es ampliar el universo de jugadores para potenciar a las selecciones nacionales y estar presentes en los mundiales", dijo.

Resultados de Perú en el Mundial Sub-15 2026