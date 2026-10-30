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Perú cerró su participación en el Mundial Sub 15 tras caer en penales ante Albania

La selección peruana sub-15 terminó en el puesto 18 de la Copa Mundial de la FIFA Azerbaiyán 2026, cerrando su participación con una destacada actuación en el torneo.

Wilfredo Inostroza
Selección peruana cerró su participación en el Mundial Sub 15
Selección peruana cerró su participación en el Mundial Sub 15 | Foto: FPF
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Ubicada en el puesto número 18 entre 190 selecciones participantes, la selección peruana culminó su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El equipo patrio completó una actuación sumamente competitiva a lo largo de la cita internacional, logrando dejar en alto el nombre del país en una competencia de exigencia global.

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Este viernes, la Bicolor saltó al campo de juego para disputar su último compromiso del certamen frente a su similar de Albania. En un trámite de ida y vuelta, el marcador finalizó igualado 2-2 durante el tiempo reglamentario, con anotaciones de Jean Franco Trujillo y un gol en propia puerta a favor del cuadro patrio, mientras que en la posterior definición por penales el triunfo terminó inclinándose a favor del conjunto europeo por 6-5.

Pese a la estrecha caída desde la pena máxima, el balance general para el conjunto dirigido por el técnico Diego Ortíz resulta ampliamente favorable e histórico. El elenco nacional registró una cosecha de siete victorias, un empate y apenas dos derrotas —ambas producidas a través de las definiciones por penales—, números que metieron a la Blanquirroja holgadamente dentro de las veinte mejores representaciones del planeta.

Tras la culminación del evento deportivo en territorio azerbaiyano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, felicitó públicamente al plantel juvenil y al cuerpo técnico por el rendimiento exhibido: "Vamos por buen camino. Los chicos de la Sub-15 han realizado una gran campaña en este Mundial, demostrando que tienen condiciones para competir y sobreponerse a la adversidad. El objetivo es ampliar el universo de jugadores para potenciar a las selecciones nacionales y estar presentes en los mundiales", dijo.

Resultados de Perú en el Mundial Sub-15 2026

  • Perú 2-2 Bielorrusia
  • Perú 12-0 Papúa Nueva Guinea
  • Perú 2-0 Botsuana
  • Perú 2-1 Mali
  • Perú 1-0 Mongolia
  • Perú 1-1 Italia (3-4 penales)
  • Perú 2-1 Angola
  • Perú 3-1 Irlanda
  • Perú 3-3 Rusia (5-4 penales)
  • Perú 2-2 Albania (5-6 penales)
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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