Perú derrotó a Rusia y jugará la 'final' ante Albania por el puesto 17 del Mundial Sub-15

Pese a que perdió con Italia, la selección peruana siguió compitiendo por el puesto número 17 del Mundial Sub-15 y venció a todos sus rivales para poder llegar a la final, donde enfrentará a su similar de Albania. La Bicolor llega de derrotar a Rusia y hasta el momento se mantiene invicta, ya que únicamente sucumbió por penales y ese partido se cuenta como empate, debido a que en tiempo reglamentario quedó igualado 1-1. Te contamos cuándo culmina su participación el combinado patrio.

La Blanquirroja llega de vencer 2-1 a Angola, 3-1 a Irlanda y 5-4 por penales a Rusia, luego de haber igualado 3-3. En este último encuentro, el elenco incaico comenzó perdiendo 3-0 en menos de cinco minutos, pero mostró su buen temple para lograr darle vuelta a la situación y avanzar de ronda. Ahora, nuestros compatriotas afrontarán un último compromiso antes de regresar al Perú.

Como se indicó líneas atrás, la selección peruana deberá chocar contra Albania para definir los puestos 17 y 18, aunque es un hecho que nada sacará a la Bicolor del top 20 de 189 selecciones que participaron del Mundial Sub-15. Este logro significa mucho para las categorías menores, ya que el equipo comandado por Diego Ortiz quedó por encima de potencias como Argentina, Francia, Portugal, entre otras.

La Bicolor brilla en el Mundial Sub-15.

¿Cuándo juega Perú vs. Albania por el Mundial Sub-15?

El partido entre Perú vs. Albania se jugará este viernes 30 de octubre y definirá al puesto número 17. De acuerdo al cronograma oficial de la FIFA, el duelo por el Mundial Sub-15 iniciará a las 12.00 a. m. de Perú, es decir a la medianoche. Recordemos que en Azerbaiyán, nación donde se disputa la competición, son nueve horas más en relación a nuestro país.

¿Dónde ver Perú vs. Albania por el Mundial Sub-15?

La transmisión del partido entre las selecciones de Perú y Albania estará a cargo de FIFA+, canal que podrás sintonizar si cuentas con una suscripción pagada a DAZN, conocida plataforma de streaming internacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el resultado apenas se confirme.