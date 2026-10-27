Sebastián Osorio entró en los planes de Colombia y puede descartar a la selección peruana

Uno de los futbolistas con buen presente que puede jugar para la selección peruana es Sebastián Osorio. El delantero nació en Colombia, pero toda su formación como deportista la hizo en Universitario de Deportes, por lo que está apto para tramitar su nacionalidad y defender la Bicolor. Sin embargo, ahora que pertenece al Sporting de Lisboa llamó la atención de su país de origen y se lo quieren arrebatar al combinado de Mano Menezes.

De acuerdo a información del periodista Juan Camilo Ruíz, la Federación Colombiana de Fútbol ha despertado su interés por dos elementos jóvenes que militan en los ‘Leones’: Sergio Siza y Sebastián Osorio. Ambos jugadores tienen 18 años y pertenecen a la Sub-23 del equipo portugués, por lo que pueden ser valores importantes en un futuro.

"Está en la carpeta de seguimiento de la FCF. Osorio nació en Pereira y es elegible para representar a Colombia y Perú; sin embargo, su sueño es representar a Colombia. Actualmente, pertenece al Sporting Sub-23", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, queda claro que la FPF debe ponerse las pilas para no perder al ex Universitario de Deportes.

Sebastián Osorio jugó en Universitario.

Recordemos que en su momento, Sebastián Osorio estuvo de acuerdo con defender a la selección peruana de cara a las próximas Eliminatorias Conmebol; sin embargo, la situación puede cambiar drásticamente ante una eventual convocatoria de su país de origen. Todo se definirá en los próximos meses y veremos a qué nación termina eligiendo el habilidoso delantero.

Trayectoria de Sebastián Osorio

Estos han sido sus equipos con 18 años de edad: