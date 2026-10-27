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Sebastián Osorio entró en los planes de Colombia y puede descartar a la selección peruana

Colombia quiere quitarle a Sebastián Osorio a la selección peruana. El ex Universitario ahora juega en Sporting de Lisboa y su rendimiento ha sorprendido.

Francisco Esteves
Sebastián Osorio entró en los planes de Colombia.
Sebastián Osorio entró en los planes de Colombia. | Foto: Composición Líbero.
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Uno de los futbolistas con buen presente que puede jugar para la selección peruana es Sebastián Osorio. El delantero nació en Colombia, pero toda su formación como deportista la hizo en Universitario de Deportes, por lo que está apto para tramitar su nacionalidad y defender la Bicolor. Sin embargo, ahora que pertenece al Sporting de Lisboa llamó la atención de su país de origen y se lo quieren arrebatar al combinado de Mano Menezes.

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De acuerdo a información del periodista Juan Camilo Ruíz, la Federación Colombiana de Fútbol ha despertado su interés por dos elementos jóvenes que militan en los ‘Leones’: Sergio Siza y Sebastián Osorio. Ambos jugadores tienen 18 años y pertenecen a la Sub-23 del equipo portugués, por lo que pueden ser valores importantes en un futuro.

"Está en la carpeta de seguimiento de la FCF. Osorio nació en Pereira y es elegible para representar a Colombia y Perú; sin embargo, su sueño es representar a Colombia. Actualmente, pertenece al Sporting Sub-23", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, queda claro que la FPF debe ponerse las pilas para no perder al ex Universitario de Deportes.

Sebastián Osorio, Selección peruana, Universitario

Sebastián Osorio jugó en Universitario.

Recordemos que en su momento, Sebastián Osorio estuvo de acuerdo con defender a la selección peruana de cara a las próximas Eliminatorias Conmebol; sin embargo, la situación puede cambiar drásticamente ante una eventual convocatoria de su país de origen. Todo se definirá en los próximos meses y veremos a qué nación termina eligiendo el habilidoso delantero.

Trayectoria de Sebastián Osorio

Estos han sido sus equipos con 18 años de edad:

  • Universitario Juvenil
  • Universitario Sub-20
  • Universitario Reserva
  • Universidad César Vallejo
  • Universitario
  • Sporting de Lisboa
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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