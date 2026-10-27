Perú vs. Italia por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-15: fecha, hora y dónde ver

La selección peruana sigue a paso firme en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán 2026 y, tras haber quedado primero del Grupo O, ya conoce su rival por los dieciseisavos de final. Por ello, revisa cuándo, a qué hora y dónde ver Perú vs. Italia por un boleto a los octavos de final del torneo más prestigioso de la FIFA en su categoría. Recordemos que, al ser líder de su zona, la Bicolor choca únicamente con otros punteros en lo que se llama Categoría A, el más alto nivel de la competición.

En la Fase de Grupos, el combinado nacional arrancó igualando 2-2 ante Bielorrusia y luego obtuvo cuatro victorias consecutivas, ya que derrotó 12-0 a Papúa Nueva Guinea, 2-0 a Botsuana, 2-1 a Malí y 1-0 a Mongolia. Con ello, consiguió trece unidades y la clasificación a la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo, donde ahora enfrentará a una de las candidatas a llevarse el título como lo es la escuadra italiana.

Vale precisar que, en la tabla general de la Categoría A, la selección peruana culminó en el puesto número 17, de 32 países, mientras que Italia ocupó la cuarta plaza. Asimismo, es importante señalar que en total participaron 189 naciones, por lo que es el Mundial de la FIFA con más concursantes en su historia. Además, ni un solo elenco quedó eliminado, sino que dependiendo su posición jugarán un campeonato aparte con otros rivales que hayan quedado en la misma casilla. Es decir, los primeros contra los primeros, segundos contra segundos, y así hasta los sextos en la tabla.

Selección peruana clasificó a dieciseisavos de final del Mundial Sub-15.

¿Cuándo juega Perú vs. Italia por el Mundial Sub-15?

De acuerdo a la programación oficial de la FIFA, el partido entre Perú vs. Italia se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre en el Complejo de Competición de Hovsan, ubicado en Bakú, Azerbaiyán. Si ocurre un cambio de último minuto para el duelo del Mundial Sub-15, te lo informaremos inmediatamente en el diario Líbero.

¿A qué hora juega Perú vs. Italia por el Mundial Sub-15?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 6.30 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 7.30 a. m.

España: 11.30 a. m.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Italia por el Mundial Sub-15?

Los partidos del Mundial Sub-15, incluyendo el Perú vs. Italia, contarán con transmisión exclusiva de FIFA+ a través de DAZN. Para ello, debes contar con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming internacional. De todas formas, aquí en el diario Líbero te brindaremos el resultado del emocionante encuentro donde la Bicolor buscará hacer historia.