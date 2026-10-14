Selección peruana definió sus dos amistosos para la próxima fecha FIFA: rivales, días y sedes

La selección peruana no tuvo su mejor desempeño en su gira por Norteamérica y terminó generando preocupación con el proceso de Mano Menezes. Sin embargo, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hay confianza en el proceso y se confirmó que ya pactaron los siguientes amistosos de la 'Bicolor' para la próxima fecha FIFA. Conoce todos los detalles.

Selección peruana definió sus dos amistosos para la próxima fecha FIFA

El periodista César Vivar reveló en el programa ‘Doble Punta’ que la FPF ya llegó a un acuerdo con dos selecciones para que sean los próximos rivales de Perú en la fecha FIFA de noviembre. La ‘Bicolor’ busca reencontrarse con su hinchada, por lo que tiene previsto enfrentar a Bolivia y Honduras.

Cabe recordar que, inicialmente, se contempló disputar ambos amistosos en ciudades de altura. Sin embargo, el encuentro ante ‘La Verde’, programado para el 13 de noviembre, tiene como escenario previsto el Estadio Monumental de Ate, aunque todavía falta la confirmación oficial.

Por su parte, el segundo compromiso ante Honduras se disputará en la altura de Cusco el 17 de noviembre. El escenario elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo le permitirá al combinado nacional poner a prueba su estrategia de trasladar la localía a ciudades de altura y aprovechar esta condición de cara al proceso clasificatorio al Mundial 2030.

La selección peruana no pudo ganar en sus últimos amistosos

“Se confirma. Perú vs. Bolivia el viernes 13 de noviembre, casi confirmado sería en el Estadio Monumental, tiene que ver con el aforo. Perú vs. Honduras el 17 de noviembre, en Cusco”, fue la información que compartió el citado comunicador.

De esta manera, el equipo de Mano Menezes afrontará dos nuevos desafíos en su preparación, fundamentales en medio de la crisis deportiva que atraviesa la selección peruana. Asimismo, el técnico brasileño tendrá la oportunidad de mejorar sus estadísticas y consolidar una idea de juego con miras al futuro.

Los amistosos de Perú para la próxima fecha FIFA

13/11/2026 | Perú vs Bolivia | Estadio Monumental de Ate (por confirmar).

17/11/2026 | Perú vs Honduras | Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

*Horarios pendientes de confirmación.