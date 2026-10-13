Jorge Cazulo, ex Sporting Cristal, revela que pudo jugar por la selección peruana: "Me quisieron"

Jorge Cazulo, uno de los futbolistas más emblemáticos que pasó por el fútbol peruano y, principalmente, por Sporting Cristal, inició una nueva etapa en su carrera como entrenador tras ser anunciado como flamante DT de Boston River de Uruguay. En sus primeras palabras como estratega del Verdirojo, el ‘Piqui’ recordó su paso por la Liga 1 y sorprendió al revelar que pudo haber jugado en la selección peruana.

Jorge Cazulo, ex Sporting Cristal, reveló que pudo jugar en la selección peruana

Durante una entrevista para 'El Espectador Deportes', el uruguayo nacionalizado peruano confesó que mantuvo contacto con miembros de la FPF para una posible convocatoria a la Blanquirroja. Sin embargo, señaló que las conversaciones no llegaron a nada concreto y su llamado a la bicolor quedó en el aire.

"Perú ha sido un país que me ha brindado muchísimo, mis dos hijos son peruanos y tengo un cariño y un amor muy grande por ese lugar. Sí (me quisieron en la selección), pero eso al final no se dio, igual estoy nacionalizado peruano pero contento de estar de vuelta en el país (Uruguay) con esta posibilidad, así que aprovecharla lo más que pueda”, dijo.

De esta manera, Jorge Cazulo confirmó que existió la posibilidad de vestir la camiseta de la selección peruana tras obtener la nacionalidad, aunque las conversaciones con miembros de la FPF no llegaron a concretarse en una convocatoria. Pese a ello, el referente de Sporting Cristal dejó en claro el cariño que siente por el Perú, país donde formó su familia y vivió una de las etapas más importantes de su carrera futbolística.

Jorge Cazulo y su exitoso paso por Sporting Cristal

Desde su llegada a tienda celeste en 2012, Jorge Cazulo se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo celeste. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ganar cinco títulos de la Liga 1 con Sporting Cristal, donde permaneció hasta 2020. En 2021, el ‘Piqui’ anunció su retiro y comenzó una nueva etapa como entrenador.