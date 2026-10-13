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Sporting Cristal y los 16 jugadores que terminan contrato a fines del 2026, ¿Quiénes renovarán?

Pese a vivir un gran momento en el Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal tiene una larga lista de jugadores que finalizan contrato en diciembre del presente año.

Diego Medina
Sporting Cristal presenta larga lista de jugadores que terminan contrato a fines del 2026.
Sporting Cristal presenta larga lista de jugadores que terminan contrato a fines del 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Sporting Cristal ha comenzado a tomar el camino correcto hacia el título del Torneo Clausura 2026. El equipo al mando de Roberto Mosquera encadena cuatro victorias consecutivas en el certamen y ahora depende de sí mismo para seguir en lo más alto. En medio de ello, se ha podido conocer la larga lista de 16 futbolistas celestes que finalizan contrato a fin del año, ¿renovarán su vínculo?

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Sporting Cristal y los 16 jugadores que terminan contrato en 2026

A la fecha, estos son los futbolistas que pertenecen a Sporting Cristal hasta fines de la temporada 2026. No ha habido comunicación oficial en cuanto a renovaciones de contrato, por lo que dependerá de su rendimiento y/o cláusulas en la extensión del mismo.

    1. Santiago González - Extremo derecho
    2. Martín Távara - Mediocentro
    3. Ian Wisdom - Mediocentro
    4. Agustín Álvarez - Mediocentro (Opción de compra)
    5. Leandro Sosa - Lateral derecho
    6. Luis Iberico - Delantero
    7. Juan Cruz González - Lateral derecho
    8. Renato Solís - Arquero
    9. Christofer Gonzales - Mediocentro
    10. Yoshimar Yotún - Mediocentro
    11. Gabriel Santado - Mediocentro
    12. Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo
    13. Cristian Benavente - Mediocentro
    14. Irven Ávila - Delantero
    15. Jair Moretti - Extremo derecho
    16. Hernán Barcos - Delantero

Recientemente, uno de los jugadores que reveló tener una oferta de renovación fue Leandro Sosa, lateral derecho de Sporting Cristal. El futbolista de 32 años tiene deseos de seguir, por lo que es prácticamente un hecho su continuidad en la institución rimense.

Leandro Sosa

Leandro Sosa confirmó que recibió oferta de renovación de Sporting Cristal.

Fuera de ello, hay futbolistas como Agustín Álvarez Wallace que tiene una opción de compra a fines del 2026, ya que llegó en calidad de préstamo. Todo dependerá de su rendimiento y la decisión final de la directiva de Sporting Cristal. Asimismo, Hernán Barcos tiene vínculo al cierre de año, pero puede extenderlo en caso de que los altos mandos lleguen a un nuevo acuerdo.

Evidentemente, uno de los que causa intriga es el capitán Yoshimar Yotún, quien viene teniendo un buen nivel en el cierre de temporada 2026. Es claro que ahora los futbolistas y dirigentes están enfocados en que el equipo tenga una gran campaña en lo que resta del año, sabiendo que aún hay chances para pelear el título nacional.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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