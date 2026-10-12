Roberto Mosquera y sus números desde que asumió el mando de Sporting Cristal este 2026

Debido a los malos resultados que arrastraba Sporting Cristal bajo el mando de Zé Ricardo, el club decidió contratar a Roberto Mosquera como su nuevo director técnico para la segunda parte de la temporada. En ese sentido, a continuación, te contamos los asombrosos números de la 'Mosca' desde que regresó al conjunto celeste para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El pasado 8 de junio, los del Rímac anunciaron al conocido entrenador nacional como su solución para revertir la pésima situación que atravesaban y, pese a que en un inicio hubo hinchas que no estaban de acuerdo, el tiempo parece haberle dado la razón a la directiva. El elenco 'cervecero' es líder del segundo certamen de la campaña y, además, está en la gran final de la Copa de la Liga Caliente.

En total, contando únicamente partidos de la Liga 1, Roberto Mosquera tiene ocho victorias, un empate y dos derrotas con Sporting Cristal. Por su parte, en la Copa Sudamericana igualó 0-0 con Bragantino y luego cayó por 2-1; mientras que en la Copa de la Liga lleva cinco victorias y un empate. En general, los números están a favor de la 'Mosca' desde su regreso.

Roberto Mosquera brilla en Sporting Cristal.

Ahora, el director técnico buscará seguir en racha con el cuadro celeste para así clasificar a los playoffs, donde Alianza Lima esperará en una hipotética final. Recordemos que si los blanquiazules se llevan el Torneo Clausura todo habrá sido en vano para los demás clubes, ya que se proclamará automáticamente campeón nacional esta temporada. Esto último gracias a que se llevó el Torneo Apertura.

Trayectoria de Roberto Mosquera