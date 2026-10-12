Sporting Cristal puede quedar fuera de los playoffs de la Liga 1 aún ganando el Torneo Clausura

Tras haber derrotado a UTC en Cajamarca, Sporting Cristal se convirtió en el líder del Torneo Clausura 2026 con un total de 22 unidades y mejor diferencia de gol que Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético. Ello generó la profunda emoción de su hinchada, pero ahora esta se vio mermada debido a que el conjunto celeste puede quedar eliminado de los playoffs de la Liga 1 aún cuando salga campeón del segundo certamen de la temporada. Te contamos el contundente motivo.

Resulta que, pese a que marcha primero en el campeonato nacional, el conjunto del Rímac no posee el mismo éxito en el Acumulado debido a que durante la primera mitad del año le fue fatal, quedando en la parte baja del Torneo Apertura. Por ello, de acuerdo al estatuto oficial de la Liga de Fútbol Profesional, el cuadro dirigido por Roberto Mosquera actualmente está quedando fuera de toda semifinal o final por el título nacional.

Sporting Cristal está situado en la novena casilla de la clasificación anual, detalle que le juega en contra. Según el reglamento, si un club gana el Torneo Apertura o Torneo Clausura, pero queda fuera de los ocho primeros lugares del Acumulado, perderá totalmente el derecho a participar de los playoffs de la Liga 1 2026. Por ello, el elenco celeste debe revertir inmediatamente esta situación.

¿Qué dice el reglamento de la Liga 1?

“El ganador de la Liga1 Te Apuesto Clausura clasificará a los Liga1 Te Apuesto Play-Offs, siempre y cuando se ubique entre los ocho (08) primeros de la Tabla de Posiciones Acumulada culminadas las dos etapas (Ligal Te Apuesto Apertura y Ligal Te Apuesto Clausura). En caso de que no logre ubicarse dentro de dichas posiciones, este Club perderá el derecho de clasificar a los Ligal Te Apuesto Play-Offs”, indica exactamente la Liga de Fútbol Profesional en su documento.

El reglamento oficial de la Liga 1.

Vale precisar que es poco probable que Sporting Cristal, ganando el Torneo Clausura, quede fuera de los ocho primeros lugares del Acumulado, pero no es una situación imposible. Asimismo, el único que tiene casi asegurado su puesto en la final directa, pase lo que pase, es Alianza Lima debido a que la posibilidad de que le quiten el primer puesto de la clasificación anual parece improbable.