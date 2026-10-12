Álvaro Ampuero, defensa de Cusco FC, dio rotundo comentario por derrota con Alianza Lima: "Difícil"

Alianza Lima logró sacar una valiosa victoria por 2-1 ante Cusco FC y logró meterse en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules sacaron provecho de dos autogoles del conjunto imperial y terminó quedándose con los tres puntos. Tras ello, Álvaro Ampuero decidió salir al frente y comentar sobre la derrota ante los íntimos.

Álvaro Ampuero, defensa de Cusco FC, dio rotundo comentario por derrota con Alianza Lima

Luego del final del partido, el defensa Álvaro Ampuero conversó con las cámaras de ‘L1 MAX’ a ras de cancha y remarcó la dificultad de enfrentar a un rival de jerarquía como Alianza Lima con un jugador menos, tras la expulsión de Aldair Fuentes.

En esa línea, el zaguero atribuyó su autogol a la mala suerte, aunque hizo especial hincapié en el esfuerzo del equipo por intentar conseguir un resultado positivo pese a la desventaja numérica.

Alianza Lima rescató una victoria valiosa ante Cusco FC

“Jugar con uno menos contra esta clase de rivales es difícil. Me toca la mala suerte de la jugada del gol. Lo intentamos con 10, fuimos para adelante y nos vamos con nada”, manifestó.

Del mismo modo, el defensor de Cusco FC señaló que el duelo ante Alianza Lima era clave en su lucha por acercarse a los primeros lugares de la tabla, pero reconoció que el resultado no fue el esperado. Por ello, destacó la importancia de sobreponerse a este tropiezo y enfocarse en los próximos compromisos.

“Era un partido clave. Nos pasaron muchas cosas. A veces toca así y queda seguir peleando, no queda otra. Hay que ser regulares, es lo que nos ha costado, meter dos partidos seguidos. Hay que trabajar, no queda de otra”, concluyó.

Álvaro Ampuero cometió autogol ante Alianza Lima

El defensa nacional terminó siendo protagonista de la derrota de Cusco FC ante Alianza Lima. A los 75 minutos, los blanquiazules avanzaron por la banda izquierda y el balón llegó a los pies de Jesús Castillo.

El volante ingresó al área y sacó un centro forzado hacia el corazón del área, donde Álvaro Ampuero, pese a no tener marca, intentó despejar el balón con el pie, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería.