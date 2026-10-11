Mateo Antoni fue rotundo tras la victoria de Alianza Lima ante Cusco FC: "Una cancha complicada"

Alianza Lima consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente a Cusco FC y sumó tres puntos importantes en su lucha por el Torneo Clausura. Después del encuentro, Mateo Antoni destacó la dificultad del compromiso y aseguró que el equipo blanquiazul sabía que debía ganar en una plaza complicada para mantenerse firme en la pelea por sus objetivos.

Mateo Antoni dio fuerte comentario tras la victoria de Alianza Lima sobre Cusco FC

Antoni valoró el esfuerzo del plantel para sacar adelante el partido y reconoció que enfrentaron a un rival que exigió al máximo a los íntimos. Además, el defensor uruguayo agradeció el respaldo de los hinchas que acompañaron al equipo durante el encuentro.

“Nos deja mucho, porque es una cancha complicada y un rival complicado. Sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos como sea y, con suerte, con el apoyo de toda la gente pudo ganar los tres puntos”, declaró en L1 MAX.

Por otro lado, Mateo Antoni se refirió a los comentarios que rodean constantemente a Alianza Lima y sostuvo que el grupo no permite que las opiniones externas interfieran en su trabajo. El zaguero remarcó que los futbolistas tienen claro lo que deben hacer para alcanzar las metas trazadas y prefieren mantenerse al margen de las críticas.

“Se habla mucho de Alianza, están pendientes de nosotros pero estamos tranquilos, sabemos lo que hablamos, lo que tenemos que hacer y no nos metemos con lo que se dice”, expresó.

El jugador también explicó que el comando técnico prepara cada encuentro teniendo en cuenta las características del adversario. En ese sentido, consideró que el análisis previo de Cusco FC fue determinante para neutralizar sus principales fortalezas y conseguir el resultado favorable.

“Creo que cada partido lo preparamos de diferente manera, depende del rival, porque el rival siempre intenta su juego. Pudimos analizarlos bien a ellos y sabíamos cuáles eran sus claves, por eso pudimos sacar el resultado”, manifestó.

Mateo Antoni reveló qué le dijo Pablo Guede a los jugadores de Alianza Lima para vencer a Cusco FC

Finalmente, Antoni reveló que Pablo Guede insiste en transmitir tranquilidad a sus dirigidos, independientemente de cómo se desarrolle cada partido. El defensor señaló que el entrenador les recuerda que un encuentro puede resolverse en cualquier momento, por lo que deben mantener la concentración hasta el pitazo final.

“El profe nos dice que estemos tranquilos, que el fútbol es así, podemos empezar perdiendo o ganando, pero siempre podemos estar tranquilos porque se puede definir en la última o primera jugada”, sentenció.