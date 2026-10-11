Próximo partido de Alianza Lima por el Clausura: fecha, hora y canal del partido ante Atlético Grau

Alianza Lima ganó 2-1 ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura; sin embargo, ahora deberá recibir en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria a Atlético Grau por la fecha 12 del campeonato final de la Liga 1 2026. Conoce aquí el día, la hora y en qué canal podrás ver este próximo partido del elenco de Pablo Guede.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura?

Alianza Lima se medirá ante Atlético Grau en su próximo partido del Clausura, el sábado 17 de octubre, en Matute, con la ventaja de contar con el apoyo de los hinchas blanquiazules.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza y Atlético Grau está fijado para las 8.30 p. m., hora peruana. No obstante, te dejamos los horarios para que puedas seguirlo de acuerdo con tu zona horaria:

México: 7.30 p. m.

Colombia: 8.30 p. m.

Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia: 9.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

Uruguay: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Brasil: 10.30 p. m.

Alianza Lima ganó 1-0 a Atlético Grau en el Torneo Apertura 2026

Canales para ver Alianza Lima vs Atlético Grau por el Clausura

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau, correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se transmitirá en exclusiva por L1 MAX. Estos son los canales en los que podrás sintonizar la señal televisiva.

Asimismo, podrás seguirlo a través de la señal de DirecTV, en los canales 604 SD y 1604 HD; en Movistar TV, en el canal 14 SD y 714 HD. Del mismo modo, estará disponible en Claro TV por el canal 10 SD y 510 HD, mientras que en Best Cable se emitirá por el canal 12. Además, los usuarios podrán ver este partido en otros operadores autorizados, como Win TV, Mi Fibra y Wow.

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