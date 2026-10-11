¡Polémica! Gol anulado a Kevin Quevedo por presunto fuera de juego: Alianza no sacó ventaja

¡Polémica! Al minuto 23, Alianza Lima aprovechó un contraataque para sorprender a Cusco FC, que quedó mal parado en defensa. En apenas tres toques, los blanquiazules construyeron una gran jugada que terminó con un preciso pase largo para Kevin Quevedo, quien quedó mano a mano con Pedro Díaz. El delantero mostró su habilidad al elevar el balón por encima del arquero, que salió a impedir el remate.

Sin embargo, la celebración íntima se vio interrumpida por una revisión del VAR que generó fuertes cuestionamientos. Pablo Guede se mostró efusivo ante la decisión arbitral, mientras se analizaba la acción. Finalmente, Joel Alarcón comunicó el veredicto de la revisión y anuló el tanto por posición adelantada.

Esta decisión también fue cuestionada por los comentaristas del partido, debido a que todo parecía indicar que el ‘Pescadito’ estaba habilitado. Esto puso en duda el criterio arbitral, debido a los constantes errores que se vienen cometiendo fecha tras fecha.

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