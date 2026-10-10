Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora, en qué canal ver y pronóstico

Alianza Lima y Cusco FC se medirán el domingo 11 de octubre en la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, revisa aquí a qué hora, canal, alineaciones y demás para seguir este emocionante duelo, que continúa marcando la definición de la tabla de posiciones.

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Alianza Lima vs Cusco FC: previa del partido

Alianza Lima llega a territorio cusqueño después de recuperar la sonrisa frente a ADT, rival al que derrotó por 2-0 en Matute. La victoria significó un alivio para el plantel, que atravesaba una complicada serie de cuatro encuentros sin ganar. Ahora, los blanquiazules buscarán mantener la regularidad en esta etapa decisiva del campeonato, pues su objetivo es quedarse con el Clausura y alcanzar la corona nacional sin pasar por los playoffs.

En tanto, Cusco FC tendrá la oportunidad de reivindicarse ante su hinchada luego del humillante resultado que sufrió en su anterior enfrentamiento contra el club blanquiazul. Durante el Apertura, los cusqueños fueron superados por un contundente 8-0 en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que este nuevo duelo representa una ocasión para cambiar la imagen que dejaron. El conjunto dorado intentará convertir la altura en su principal aliada y aprovechar su condición de local para conseguir un resultado positivo que lo impulse en la tabla de posiciones.

Alianza Lima jugará con camiseta morad ante Cusco FC

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Alianza Lima y Cusco FC se medirán en la undécima fecha del Torneo Clausura, y el horario confirmado para este encuentro está fijado para las 6.30 p. m. en Perú. Además, a continuación te dejamos los distintos horarios según el país:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 4.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 1.30 a. m., (12 de octubre)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC?

El duelo entre Alianza Lima y Cusco FC podrá seguirse EN VIVO ONLINE a través de la señal de L1 MAX. Este canal está disponible en los principales operadores de cable, entre ellos Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Win TV, además de otros. Asimismo, el encuentro también se podrá ver por streaming mediante DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Alianza Lima vs Cusco FC: pronóstico y apuestas

Cusco FC parte como principal candidato a quedarse con el triunfo frente a Alianza, gracias a que actuará en el Estadio Inca Garcilaso y a la influencia de la altura. Por ello, revisa las cuotas más destacadas de las distintas casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS CUSCO FC EMPATE ALIANZA LIMA Betsson 2.22 3.15 3.20 Betano 2.27 3.15 3.30 Bet365 2.20 3.20 3.20 1XBet 2.27 3.04 3.23 Caliente 2.22 3.25 3.20 Stake 2.30 3.10 3.30

Entradas Alianza Lima vs Cusco FC: cuánto están y dónde comprar

Cusco FC habilitó la venta de entradas para el encuentro frente a Alianza Lima, que se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Estos son los precios para asistir al esperado duelo entre el conjunto limeño y el cusqueño:

Occidente: S/ 25

Oriente: S/ 15

Norte (Visita): S/ 20

Niños: S/ 10

Cusco FC presentó la venta de entradas para el partido ante Alianza Lima

Alianza Lima vs Cusco FC: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Renzo Garcés; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Renzo Garcés; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo. Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, José Bolívar, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Iván Colman, Carlo Diez; Joel Herrera, José Manzaneda, Jean Montaño; Facundo Callejo.

Alianza Lima vs Cusco FC: últimos resultados

Alianza Lima 8-0 Cusco FC

Cusco FC 2-0 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Cusco FC

Alianza Lima 1-2 Cusco FC

Cusco FC 3-0 Alianza Lima

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Cusco FC?

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con capacidad para recibir a 42.000 hinchas.