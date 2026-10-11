Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, arremete contra arbitraje: "Es una vergüenza"

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, alzó su voz contra el arbitraje de la Liga 1 tras la victoria blanquiazul ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2026. El directivo expresó su molestia por las decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, vienen perjudicando al equipo íntimo y aseguró que no serían los únicos afectados en el campeonato.

Gerente deportivo de Alianza Lima arremete contra arbitraje de la Liga 1

“Parece que en la Conar, porque nosotros no somos los únicos afectados. Yo me solidarizo también (con Melgar), como dijo Pablo, con la gente de Melgar, porque lo de ayer fue un escándalo. Y somos siempre los mismos equipos perjudicados”, manifestó Navarro Mandayo, en conversación con L1 Max, quien también se refirió a la polémica que se generó en el encuentro entre Universitario y Melgar.

El directivo blanquiazul reconoció que salir públicamente a cuestionar el arbitraje no es una situación agradable, pero consideró necesario hacerlo ante las jugadas que, según indicó, perjudicaron a Alianza Lima durante diferentes partidos. En ese sentido, enumeró varias acciones polémicas, entre ellas un gol, un codazo, un penal, expulsiones y presuntas manos que no habrían sido sancionadas.

“Nosotros no pedimos que nos ayuden: fue gol, fue codazo, penal, expulsión en Cutervo, fue mano con Huancayo, fue mano con UTC, fue expulsión en Chongoyape. ¿Hasta cuándo?”, reclamó el gerente deportivo, quien calificó de vergonzosas algunas decisiones arbitrales y pidió que se preste mayor atención al trabajo de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Por otro lado, Navarro Jr. dejó en claro que Alianza mantiene intacta su ambición de conquistar el Clausura y luchar por el título nacional. Asimismo, deslizó que existirían personas a las que no les agradaría que el conjunto íntimo se mantenga en la pelea hasta el final, aunque evitó señalar directamente a alguien. “Nosotros queremos salir campeón. Pablo lo dijo clarito: algunos se rieron, lo tomaron a broma, que vamos a pelear el Clausura hasta el final. Y ahora nos metimos otra vez”, sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se medirá ante Atlético Grau en su próximo partido del Clausura, el sábado 17 de octubre, en Matute, con la ventaja de contar con el apoyo de los hinchas blanquiazules.