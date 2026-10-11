Pablo Guede defendió a DT de Melgar tras empate con la 'U': "Había que revisar esa jugada"

¡Fuerte y claro! Alianza Lima se prepara para su compromiso contra Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, el técnico blanquiazul, en conversación con L1 MAX, sorprendió al pronunciarse sobre lo ocurrido en el encuentro entre Universitario y Melgar, donde se reclamó una supuesta falta antes del empate crema que no fue revisada por el VAR. En ese sentido: Pablo Guede se solidarizó con Miguel Rondelli dejando contundentes palabras.

Pablo Guede defendió a DT de Melgar tras empate con Universitario

El entrenador argentino manifestó su apoyo a Rondelli, señalando que fue muy injusto lo ocurrido, debido a cómo se manejaron las declaraciones que el DT del 'Dominó' brindó en la conferencia posterior al partido. Para Guede, su compatriota habló con mucha claridad.

"Me gustaría solidarizarme con el entrenador de Melgar. Porque lo de ayer fue súper injusto, lo que pasó después de la rueda de prensa. Que manipulen así la información no me parece bueno. Porque él salió y dijo unas cosas con mucha claridad, con mucha claridad. Y en cuanto terminó la rueda de prensa, le dieron vuelta a todo. Y eso no está bueno".

Además, el entrenador blanquiazul resaltó que Melgar pasó por encima a la ‘U’ y eso fue un tema que no se habló luego del compromiso. "Porque ninguno dijo que Melgar le pegó un paseo a la 'U', como fue realmente. Ninguno dijo que había que ir a revisar la jugada esa. Y cuando yo lo vi jodi**, y lo conozco de haberlo visto dos veces, ¿no? Y cuando lo vi jodi** me jodió, me molestó, porque llevaba razón y ninguno se hizo eco de eso. Y me gustaría solidarizarme y decirle que llevaba razón, que se quede tranquilo".

¿Qué paso en el Universitario vs Melgar?

La polémica se desató en los minutos finales del encuentro entre Universitario y Melgar, cuando el cuadro crema anotó el empate 2-2. Antes del gol de Alex Valera, el equipo arequipeño reclamó una supuesta falta de Edison Flores sobre Matías Lazo, al considerar que debió sancionarse la infracción. Sin embargo, el árbitro Bruno Pérez dejó continuar la jugada y el VAR no lo llamó para revisar la acción, lo que provocó el malestar de los jugadores y el comando técnico de cuadro rojinegro.