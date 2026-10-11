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¡Segundo autogol! Álvaro Ampuero marcó en propia puerta y puso el 2-1 de Alianza Lima ante Cusco FC

¡Mala suerte! El defensor quiso rechazar un potente centro raso, pero terminó golpeando el balón dentro de la portería de Pedro Díaz.

Antonio Vidal
Álvaro Ampuero marcó en propia puerta y puso el 2-1 de Alianza Lima ante Cusco FC
Álvaro Ampuero marcó en propia puerta y puso el 2-1 de Alianza Lima ante Cusco FC | composición Líbero
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El defensor de 34 años terminó convirtiendo en su propia portería y pone el 2-1 de Alianza Lima ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Esto tras una buena jugada del elenco blanquiazul que decidió jugar por las bandas y luego mandar un potente centro que terminó en el autogol.

Gol de Diego Soto para el 1-1 de Cusco FC ante Alianza Lima

PUEDES VER: ¡Golazo! Diego Soto sacó potente disparo para el 1-1 de Cusco FC ante Alianza Lima

Autogol de Álvaro Ampuero para el 2-1 de Alianza Lima vs Cusco FC

Este es el segundo autogol del compromiso. El primero lo cometió Pedro Díaz en un intento por despejar el balón. Ante esta situación, Javier Rabanal no podía creer lo que veía, pues el encuentro, a pesar de que los dorados tenían un jugador menos, estaba siendo bastante igualado.

Alianza Lima sacó tres puntos ante Cusco FC

Cabe precisar que este fue el último gol del partido, por lo que Alianza Lima se llevó los tres puntos en su visita a la ciudad imperial, manteniendo viva la ilusión de conseguir el título nacional.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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