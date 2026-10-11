¡Golazo! Diego Soto sacó potente disparo para el 1-1 de Cusco FC ante Alianza Lima

Llegó el grito de gol en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega luego de que Diego Soto sacara un potente disparo que terminó en el ángulo de la portería de Alejandro Duarte, quien, a pesar de estirarse, no pudo contener el remate. Con esta anotación, Alianza Lima iguala 1-1 ante Cusco FC.

Así fue el gol de Diego Soto para el 1-1 de Cusco FC ante Alianza Lima

Todo ocurrió en el minuto 55, cuando Soto partió desde unos metros más adelante de la mitad de la cancha. Aunque el centrocampista buscaba asociarse, no encontró ningún compañero, por lo que no dudó en conducir el balón ante una floja respuesta de los jugadores blanquiazules y sacó este disparo que puso la igualdad.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO?

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