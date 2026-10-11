¡Locura! Pedro Díaz comete blooper y pone el 1-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC

Alianza Lima igualaba 0-0 frente a Cusco FC en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, un córner terminó favoreciendo al cuadro blanquiazul, después de que el arquero Pedro Díaz protagonizara un grave error que permitió a los íntimos adelantarse 1-0 en el marcador.

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Pedro Díaz cometió blooper y puso el 1-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC

A los 38 minutos del primer tiempo, Fernando Gaibor ejecutó un buen centro desde el córner que generó la confusión del portero de Cusco FC, Díaz, provocando un autogol y adelantando a Alianza por 1-0.

Con ese tanto, los jugadores dirigidos por Pablo Guede salieron a festejar con gran euforia tras abrir el marcador, después de que antes se les anulara polémicamente un gol. Además, Mateo Antoni, que fue quien remató de cabeza para provocar el error del guardameta, lo celebró como si la anotación hubiera sido suya.

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