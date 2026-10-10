¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC y dónde ver partido por el Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima tendrá una complicada visita cuando enfrente a Cusco FC, en partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega en Cusco y enfrenta a dos equipos con aspiraciones de ser campeones en el segundo certamen de la temporada. A continuación, puedes conocer horarios y dónde ver este encuentro.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el imponente estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

Perú, Colombia y Ecuador: 18.30 horas

Bolivia y Venezuela: 19.30 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.30 horas

México y Honduras: 17.30 horas

Estados Unidos: 19.30 horas (Miami y Nueva York) y 16.30 horas (Los Ángeles)

España: 01.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC?

El partido entre Alianza Lima vs Cusco FC será transmitido EN VIVO a través de la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de televisión de paga como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, ONLINE puedes verlo en las plataformas L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz, todas previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs Cusco FC: previa del partido

Alianza Lima y Cusco FC protagonizarán un atractivo compromiso correspondiente a la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El choque se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad imperial, escenario donde la escuadra visitante buscará asegurar tres puntos vitales para no despegarse de los primeros lugares de la tabla.

El conjunto blanquiazul llega motivado tras reencontrarse con la victoria en la fecha previa al superar por 2-0 a ADT. Este resultado le permitió cortar una racha negativa de cuatro partidos consecutivos sin triunfos, inyectando confianza al plantel que apunta a ganar el segundo torneo para ser campeón sin playoffs.

Alianza Lima se enfrenta a Cusco FC por el Clausura

Por su parte, la escuadra imperial afronta este cotejo con sed de revancha tras el duro revés sufrido durante el Torneo Apertura en Matute, cuando cayeron goleados por 8-0. A pesar de haber registrado una campaña irregular, el cuadro dorado pretende aprovechar la ventaja de la altura para sumar una victoria que reenganche sus posibilidades en la competición.

