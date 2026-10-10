Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Sport Boys vs Alianza Atlético se enfrentan EN DIRECTO por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los rosados llegan a este duelo con la obligación de cobrarse la revancha tras la eliminación ante el 'Vendaval' en la Copa de la Liga. El partido se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao y dará inicio desde las 3.30 p. m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético, válido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles).

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético?

El partido de Sport Boys vs Alianza Atlético estará disponible EN VIVO ONLINE por la transmisión de L1 MAX. Esta señal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Del mismo modo, se podrá visualizar por vía streaming mediante DGO, Movistar App, L1 Play, Claro TV y Fanatiz.

Previa del partido Sport Boys vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura

Sport Boys encara este encuentro con la obligación de redimirse ante su hinchada y cobrarse la revancha ante Alianza Atlético por la eliminación en la Copa de la Liga. El equipo comandado por Carlos Desio recuperó a los jugadores Oslimg Mora y Emilio Saba, quienes estaban concentrados con sus selecciones.

Sport Boys busca un triunfo que lo mantenga en la pelea por el Torneo Clausura

Sin embargo, la 'Misilera' deberá hacerle frente al golpe anímico que significó la goleada sufrida por 8-2 ante el 'Vendaval' y para ello se esperanza en figuras como Christian Cueva, Carlos Zambrano, Luis Urruti, entre otros; aunque Nicolás Da Campo sigue sin estar disponible por lesión.

Por su parte, Alianza Atlético llega motivado tras su clasificación a la gran final de la Copa de la Liga. El equipo dirigido por Federico Urciuoli ha venido mostrando un gran nivel en el Torneo Clausura, donde también está entre los primeros lugares. Además, los 'Churres' vienen de enfrentar dos veces a Sport Boys, donde ambos partidos acabaron con goleada.

Alianza Atlético busca su tercera victoria seguida ante Sport Boys.

Sport Boys vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas

Sport Boys llega como favorito para quedarse con la victoria ante Alianza Atlético y romper su mala racha ante el ‘Vendaval’. Conoce las cuotas que ofrecen las principales casas de apuestas:

Casas de apuestas Sport Boys Empate Alianza Atlético Betsson 1.92 3.30 3.85 Betano 2.00 3.60 4.05 1xBet 1.90 3.44 3.82 Te apuesto 1.98 3.29 3.84 Inkabet 1.95 3.40 3.90 Caliente 1.90 3.50 3.85

Entradas Sport Boys vs Alianza Atlético: cuánto están y dónde comprar

Las entradas para asistir al partido de Sport Boys vs. Alianza Atlético están a la venta por la web de Ticketmaster. Estos son los precios para adquirir los boletos:

Sur: S/20,00 (agotado)

Norte: S/30,00

Oriente: S/40,00

Oriente (Niños): S/20,00

Occidente: S/70,00

Occidente (Niños): S/25,00

Palco: S/100,00

Palco (Niños): S/35,00

Sport Boys vs Alianza Atlético: posibles alineaciones

Posible alineación de Sport Boys: Diego Melián ; Mathías Llontop, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Emilio Saba; Oslimg Mora, Yuriel Celi, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes.

Posible alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Luján, Román Suárez, Stefano Fernández; Hernán Lupú, Germán Díaz, Cristian Penilla, Guillermo Larios, Jorge del Castillo y Jairo Molina.

Sport Boys vs Alianza Atlético: últimos resultados

6/10/2026 | Alianza Atlético 3-0 Sport Boys (Copa de la Liga).

27/09/2026 | Sport Boys 2-3 Alianza Atlético (Copa de la Liga).

19/04/2026 | Alianza Atlético 0-1 Sport Boys (Liga 1).

16/11/2025 | Sport Boys 0-1 Alianza Atlético (Liga 1).

12/07/2025 | Alianza Atlético 1-0 Sport Boys (Liga 1).

¿Dónde juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

Así luce el Estadio Miguel Grau

El partido entre Sport Boys vs. Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 está programado para disputarse en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este recinto está habilitado para albergar hasta 12.000 espectadores.