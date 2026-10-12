Mr Peet elogió a cuatro futbolistas de Alianza Lima tras victoria ante Cusco FC: "Espectacular"

Alianza Lima logró una victoria trascendental ante Cusco FC y se volvió a meter en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules mostraron una mejora en su nivel de juego y el periodista Mr Peet no dejó escapar la oportunidad para destacar el rendimiento de cuatro jugadores en este encuentro.

Mr Peet elogió a cuatro futbolistas de Alianza Lima tras victoria ante Cusco FC

Mediante la última edición de su programa ‘Madrugol’, Mr Peet analizó la victoria de Alianza Lima en la altura de Cusco y fue contundente al destacar el rendimiento de cuatro jugadores blanquiazules durante el encuentro.

El periodista deportivo comenzó resaltando la labor defensiva de los centrales Renzo Garcés y Mateo Antoni. Sobre el zaguero uruguayo, no dudó en señalar que mostró el nivel que se esperaba desde su llegada al club. Asimismo, destacó la influencia de Marco Huamán en las jugadas que terminaron en los goles del conjunto íntimo.

“Facundo Callejo aparece fuera del área para meter ese zapatazo de zurda que chocó en el travesaño, pero después Garcés que está en un nivel espectacular y Antoni que hoy defendió como tiene que defender. Ganó todo por arriba. Fue ese defensor de mucha proyección en el fútbol uruguayo. Huamán trascendiendo siempre, tiene que ver en el córner y el segundo gol de Alianza”, comentó.

Por otro lado, Mr Peet también destacó el desempeño de Luis Advíncula, especialmente por la manera en que administró su estado físico en la altura de Cusco y se proyectó al ataque cuando el equipo lo necesitó.

“Advíncula mis respetos, hemos sido críticos y dicho que estábamos esperando el partido de Advíncula. Advíncula jugó muy bien, impuso respeto. Entre Advíncula y Huamán el que sobresale más es Huamán, porque tiene esa memoria fisiológica que le permite jugar en la altura como si estuviese en el patio de su casa. Advíncula supo administrar su físico y subió cuando era necesario y mantuvo bien su zona”, sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente compromiso de Alianza Lima en el Torneo Clausura será ante Atlético Grau por la fecha 12. Este duelo se jugará el sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva y será esencial para los blanquiazules en su lucha por alcanzar el título del segundo campeonato del año.