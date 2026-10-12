Rabanal rotundo tras autogoles de Cusco FC ante Alianza: "Hay quien tiene jerarquía y quien no la tiene"

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. Sin embargo, las reacciones y los análisis no se hicieron esperar, debido a que las dos anotaciones del elenco blanquiazul fueron autogoles por parte de los jugadores del cuadro dorado. El primero fue por un error de Pedro Díaz y el segundo, de Álvaro Ampuero. En este sentido: Javier Rabanal destacó la jerarquía que les falta a algunos jugadores para afrontar este tipo de partidos.

Javier Rabanal se pronunció tras derrota ante Alianza Lima

El técnico español dejó unas contundentes declaraciones tras la derrota de su equipo ante los blanquiazules. El estratega analizó los errores que cometieron sus dirigidos y marcó diferencias entre los futbolistas que están acostumbrados a disputar partidos de alta exigencia y aquellos que todavía buscan consolidarse en este tipo de encuentros.

Rabanal hizo hincapié en la jerarquía de los jugadores y sostuvo que la experiencia internacional puede marcar diferencias en compromisos de esta magnitud. “Un jugador que juega Mundial, que juega la liga peruana o la ecuatoriana, estos partidos no le pesan y no comete errores. Un jugador que no pisa nunca una internacionalidad, este tipo de partidos a veces le parecen hasta demasiado grandes y comete errores como los que hemos cometido hoy”, señaló. Además, reconoció que algunos integrantes de su plantel todavía aspiran a adquirir esa experiencia y pueden verse superados por la presión.

“No es que estemos mirando con complejo de inferioridad a los equipos de Lima, es que los equipos de Lima tienen jugadores que este tipo de partidos los saben jugar y nosotros tenemos varios jugadores, bastantes, que aspiran a poder jugar este tipo de partidos, pero luego hacemos cosas como las que hemos hecho en los dos goles y como las que hemos hecho en la expulsión. Las categorías, las jerarquías, están para algo y hay quien tiene jerarquía, quien está buscando tenerla y quien no la tiene”.

Finalmente, Rabanal dejó una reflexión sobre las diferencias que, a su juicio, existen entre los equipos grandes y aquellos que buscan consolidarse en la élite del fútbol peruano. “Yo no miro con complejo de inferioridad a los equipos de Lima porque tengo un buen plantel, vine aquí convencido, me gusta cómo juega mi equipo cuando juega con once, tenemos buenos números cuando jugamos con once, ahora jugamos con diez y a ver si lo hacemos con diez. Pero, si seguimos cometiendo este tipo de errores, ahí tienes la diferencia entre los tres grandes y los que no somos grandes”.