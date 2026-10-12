Fixture completo de los once clubes con chances de salir campeón del Torneo Clausura 2026
Revisa el fixture de los clubes que compiten por el Torneo Clausura, con Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Alianza Atlético, Garcilaso y más.
Entre el primer y onceavo puesto del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 existen únicamente cinco puntos de diferencia, por lo que cualquier cosa puede suceder en las últimas seis fechas de la competición. Por ello, a continuación te brindamos el fixture restante de cada uno de los clubes del campeonato que aún tengan chances de salir campeones del fútbol peruano. Entre ellos, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo y más.
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Esta temporada es una de las más reñidas que ha tenido el Perú en muchos años, ya que no hay un solo candidato a llevarse el título sino hasta once hoy en día. Bajo esa premisa, acá podrás ver a qué rivales se enfrentará cada elenco en los siguientes compromisos, yendo desde el puntero hasta el décimo primer lugar (en ese orden). Recordemos que Alianza Lima puede proclamarse campeón de la Liga 1 si se lleva el Clausura, y también es el único conjunto que tiene asegurada su presencia en los hipotéticos playoffs.
Fixture restante de Sporting Cristal
- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
- Cusco FC vs. Sporting Cristal
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca
- ADT vs. Sporting Cristal
- Sporting Cristal vs. Cienciano
Sporting Cristal es el nuevo líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Fixture de Deportivo Garcilaso
- Melgar vs. Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs. Chankas
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- UTC vs. Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
Deportivo Garcilaso en la lucha por el Torneo Clausura.
Fixture de Alianza Atlético
- Alianza Atlético vs. Universitario
- Sport Huancayo vs. Alianza Atlético
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- Alianza Atlético vs. Juan Pablo II
- FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- Alianza Atlético vs. Melgar
Alianza Atlético se metió en los primeros puestos del Clausura.
Fixture de Sport Huancayo
- Sport Huancayo vs. Cusco FC
- Sport Huancayo vs. Alianza Atlético
- Juan Pablo II vs. Sport Huancayo
- Sport Huancayo vs. Melgar
- Cienciano vs. Sport Huancayo
- Sport Huancayo vs. Universitario
Sport Huancayo es uno de los líderes del Torneo Clausura.
Fixture de Universitario
- Alianza Atlético vs. Universitario
- Universitario vs. Juan Pablo II
- Universitario vs. Sport Boys
- Atlético Grau vs. Universitario
- Universitario vs. CD Moquegua
- Sport Huancayo vs. Universitario
Universitario en la lucha por el Torneo Clausura.
Fixture de Juan Pablo II
- Juan Pablo II vs. Sport Boys
- Universitario vs. Juan Pablo II
- Juan Pablo II vs. Sport Huancayo
- Alianza Atlético vs. Juan Pablo II
- Melgar vs. Juan Pablo II
- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
Juan Pablo II está a tres puntos del líder.
Fixture de FBC Melgar
- Melgar vs. Deportivo Garcilaso
- UTC vs. Melgar
- Melgar vs. Comerciantes Unidos
- Sport Huancayo vs. Melgar
- Melgar vs. Juan Pablo II
- Alianza Atlético vs. Melgar
Melgar sigue en carrera por el Torneo Clausura.
Fixture de Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Atlético Grau
- CD Moquegua vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Alianza Lima vs. Cienciano
- Chankas vs. Alianza Lima
- Alianza Lima vs. FC Cajamarca
Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura 2026.
Fixture de Sport Boys
- Juan Pablo II vs. Sport Boys
- Sport Boys vs. FC Cajamarca
- Universitario vs. Sport Boys
- Cusco FC vs. Sport Boys
- Sport Boys vs. UTC
- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys
Sport Boys quiere hacer historia una vez más.
Fixture de Cusco FC
- Sport Huancayo vs. Cusco FC
- Cusco FC vs. Sporting Cristal
- Chankas vs. Cusco FC
- Cusco FC vs. Sport Boys
- Atlético Grau vs. Cusco FC
- Cusco FC vs. ADT
Cusco FC está a cuatro puntos del líder del Clausura.
Fixture de Atlético Grau
- Alianza Lima vs. Atlético Grau
- Atlético Grau vs. ADT
- Cienciano vs. Atlético Grau
- Atlético Grau vs. Universitario
- Atlético Grau vs. Cusco FC
- CD Moquegua vs. Atlético Grau
Atlético Grau solo está a cinco puntos del líder del Clausura.