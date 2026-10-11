Universitario y los partidos que le restan en su lucha por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes empató con Melgar en casa y perdió la oportunidad de tomar la punta del Torneo Clausura 2026, por lo que su hinchada mostró disconformidad en redes sociales. En ese sentido, a continuación, te contamos qué partidos le quedan al cuadro crema en la lucha por el tetracampeonato de la Liga 1.

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Para conseguir el título nacional, el conjunto dirigido por Fabián Bustos está obligado a quedarse con el segundo certamen de la temporada. No obstante, únicamente le restan seis compromisos en los que deberá dejar la vida dentro del terreno de juego.

Partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Estos son los seis encuentros:

Alianza Atlético vs Universitario | Fecha 12

Universitario vs Juan Pablo II | Fecha 13

Universitario vs Sport Boys | Fecha 14

Atlético Grau vs Universitario | Fecha 15

Universitario vs CD Moquegua | Fecha 16

Sport Huancayo vs Universitario | Fecha 17

Como se observa, Universitario de Deportes tiene seis encuentros restantes, de los cuales tres son en condición de local y los restantes de visita. Entre las salidas de Lima tiene dos muy complicadas, como ante Alianza Atlético y Huancayo, clubes que vienen peleando por el título del Torneo Clausura 2026.

Universitario buscará salir campeón del Torneo Clausura.

Vale precisar que en estos partidos no hemos tomado en cuenta los posibles duelos por los playoffs de la Liga 1, ya que todavía no se sabe si Alianza Lima saldrá campeón automático o si al menos el elenco crema clasificará a finales de temporada.