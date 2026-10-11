Tras el empate de Melgar y 'U': los equipos que luchan por el  título del Torneo Clausura 2026

Tras los recientes resultados vistos en la Liga 1 2026, hay varios clubes que vienen peleando por el título del Torneo Clausura y algunos de ellos han sorprendido porque antes ningún hincha los tenía en cuenta en la pelea por la competición nacional.

Clubes en la lucha por el Torneo Clausura

En ese sentido, a continuación te contamos cuáles son todos los clubes que al día de hoy siguen en carrera por el título del fútbol peruano. El primero de ellos es Deportivo Garcilaso, club que se mantiene como líder absoluto con 22 unidades pese a su derrota.

Luego le sigue Sport Huancayo, que precisamente viene de derrotar a los cusqueños en casa y ya se metió al segundo puesto con el mismo puntaje que el 'Pedacito del Cielo'. Más abajo aparece Universitario de Deportes con 21 unidades en el tercer lugar, junto a toda una hinchada que lo apoya.

Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo en la lucha por el título.

Sporting Cristal es el cuarto club en carrera, ya que marcha cuarto con 19 unidades y tiene un partido pendiente en la presente fecha 11, por lo que puede escalar casilleros. Juan Pablo II es quien le sigue a los celestes con el mismo puntaje y sueña con hacer historia en la Liga 1.

Sporting Cristal volvió a meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

El siguiente equipo es Melgar, que con 19 puntos está a solo un triunfo de llegar al primer puesto del Torneo Clausura. El séptimo es Alianza Atlético con la misma cantidad de unidades, pero con un partido pendiente que lo puede catapultar a la cima del certamen nacional.

Sport Boys y Alianza Atlético también están en la lucha.

Para ir acabando con los candidatos, Sport Boys también se mantiene en la lucha con 18 puntos y un partido pendiente, mismo caso que Cusco FC. El último es Alianza Lima, que tiene 16, pero si derrota al cuadro 'Dorado' en Matute se meterá nuevamente en la lucha por el Torneo Clausura.