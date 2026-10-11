Miguel Rondelli, DT de Melgar, aseguró que los tratan como porquería: "¿Porque somos de provincia?"

Melgar logró empatar 2-2 con Universitario de Deportes en condición de visitante, aunque fue un resultado amargo debido a que estaba ganando el partido por dos goles de diferencia y se lo igualaron en tres minutos. Tras el compromiso por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Miguel Rondelli dejó un contundente comentario.

El duelo en Ate dejó muchos comentarios, tanto por parte de la hinchada merengue como rojinegra, pero el entrenador del cuadro arequipeño fue quien más llamó la atención por sus fuertes declaraciones en la conferencia de prensa post compromiso.

"Estoy cansado, nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia? En el gol hay foul. Nosé por qué (Bruno Pérez) después del 2-0 quería congrasiarse con la gente de Universitario. Le dimos un baile a la U hasta el 2-0", indicó Miguel Rondelli para toda la hinchada del fútbol peruano.

De esta forma, el director técnico de Melgar dio a entender que fue injusta la forma en la que le empataron el partido a su equipo, e incluso no dudó en dejar claro que dominaron a Universitario de Deportes hasta los minutos finales del encuentro por el Torneo Clausura 2026.

Trayectoria de Miguel Rondelli

Ha dirigido estos clubes: