Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Cusco FC por el Torneo Clausura

Alianza Lima visitará HOY, domingo 11 de octubre a su similar de Cusco FC por el Torneo Clausura. Los blanquiazules tienen la obligación de ganar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para seguir en la pelea por el primer lugar del campeonato, aprovechando la derrota de Deportivo Garcilaso y el empate de Universitario. No obstante, los dirigidos por Pablo Guede afrontarán este compromiso con seis sensibles bajas: estamos hablando de Paolo Guerrero, Esteban Pavez, Josué Estrada, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Alan Cantero.

Alianza Lima y sus seis bajas confirmadas para enfrentar a Cusco FC

En la víspera, el cuadro blanquiazul dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a Guerreros Dorados, donde resaltan las ausencias de los mencionados futbolistas, que no viajaron a Cusco junto con la delegación íntima. El caso más conocido es el de Guerrero, el 'Depredador' volvió a sufrir un desgarro tras sumar minutos en el amistoso ante Melgar y ya empezó su proceso de recuperación, al igual que Burlamaqui, quien salió en camilla en el clásico frente a Universitario.

Las ausencias más llamativas de la nómina son las de Pavez y Cantero, sobre todo, porque ambos jugaron el encuentro amistoso ante el Dominó y no se había reportado alguna molestia física en ninguno de los dos. Queda por esperar a que el club confirme si se encuentran sentidos, teniendo en cuenta que son futbolistas habituales en las convocatorias de Guede.

Alan Cantero y Esteban Pavez no viajaron a Cusco y se teme que estén lesionados

En los casos de Piero Cari y Josué Estrada, la no convocatoria de ambos sería por decisión técnica. El talentoso volante viene de brillar con la selección peruana sub-20 y el comando técnico habría optado por darle descanso tras la seguidilla de partidos internacionales. En tanto, Estrada habría quedado descartado tras el regreso de D’ Alessandro Montenegro a la lista.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC