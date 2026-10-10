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Alineaciones de Alianza Lima vs. Cusco FC: el potente once de Pablo Guede para ganar en la altura

Revisa las posibles alineaciones del partido de Alianza Lima vs. Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Cusco FC juegan este domingo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Alianza Lima y Cusco FC juegan este domingo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Líbero.
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Alianza Lima se prepara para enfrentarse a Cusco FC en condición de visitante por la fecha número 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, te contamos el potente once que alista Pablo Guede para dar el golpe en la ciudad imperial y cuál será el equipo que mandará Javier Rabanal para quedarse con los tres puntos en casa.

Pablo Guede tomó decisión con Kevin Quevedo para el Alianza Lima vs Cusco FC

PUEDES VER: Pablo Guede tomó determinante medida con Kevin Quevedo para el Alianza Lima vs Cusco FC: "No creo"

Posible alineación de Alianza Lima

Teniendo en cuenta las bajas que tiene para este partido, incluyendo la de Paolo Guerrero por un reciente desgarro y que algunos elementos están cansados por haber jugado fecha FIFA con la selección peruana, el director técnico blanquiazul bosqueja un interesante once inicial.

  • Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz, Renzo Garcés; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti, Kevin Quevedo.
Kevin Quevedo, Alianza Lima, Liga 1 2026

Kevin Quevedo podría arrancar en Alianza Lima.

Posible alineación de Cusco FC

Por su parte, Javier Rabanal sabe que debe aprovechar muy bien su localía para vencer a Alianza Lima y por ello mandará un potente once inicial para ahogar a los blanquiazules desde el pitazo inicial. Recordemos que el DT ya enfrentó al club de Matute con Universitario y salió airoso por 1-0.

  • Pedro Díaz; José Zevallos, José Bolívar, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Iván Colman, Carlo Diez; Joel Herrera, José Manzaneda, Jean Montaño; Facundo Callejo.
Facundo Callejo, Cusco FC, Liga 1

Facundo Callejo es la mayor pieza de gol en Cusco FC.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC?

El partido entre ambos clubes está pactado para iniciar a las 6.30 p. m. de Lima, Perú. Asimismo, el encuentro por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 será transmitido mediante la señal de L1 MAX y L1 Play vía DirecTV y Movistar TV. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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