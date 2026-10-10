Alianza Lima y las dos fuertes bajas para enfrentar a Cusco FC por el Torneo Clausura

Alianza Lima visitará a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para medirse por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, cuenta con la baja de dos jugadores importantes que no integran la lista final para concentrar para el partido: estamos hablando de Paolo Guerrero y Esteban Pavez.

Alianza Lima sufre dos fuertes bajas para enfrentar a Cusco FC por el Torneo Clausura 2026

Guerrero no podrá jugar ante Cusco FC debido a una fuerte lesión diagnosticada como desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo por lo que no puede entrenar y formar parte del plantel de Alianza que visitará la ciudad imperial.

Esteban Pavez y Paolo Guerrero son bajas de Alianza Lima para enfrentar a Cusco FC por el Torneo Clausura

Asimismo, Pavez sorprende al no haber sido tomado en cuenta en la lista final de convocados por Pablo Guede para disputar el partido en la tierra de los incas. Hasta el momento no se sabe las verdaderas razones de su ausencia.

Mientras el delantero peruano continúa sometiéndose a exámenes médicos y a un proceso de rehabilitación que podría permitirle llegar en condiciones a los partidos que quedan del Torneo Clausura, el caso del volante chileno sigue sin definirse, ya que aún no se conocen con certeza las verdaderas causas de su ausencia.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se jugará el domingo 11 de octubre a las 6.30 p. m. por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este encuentro se podrá ver por la señal de L1MAX para todo el territorio peruano.