Ex Alianza Lima expresó su emoción por jugar en el Monumental de Universitario: "Será lindo"

Universitario de Deportes cuenta con un imponente estadio llamado Monumental y en donde se han albergado grandes partidos nacionales e internacionales. Ante ello, en la previa del partido del cuadro crema ante Melgar, un exjugador de Alianza Lima que está actualmente en el cuadro arequipeño se rindió en elogios ante el recinto de Ate: estamos hablando de Jhonny Vidales.

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Exfutbolista de Alianza Lima se rindió en elogios ante el estadio Monumental de Universitario

En declaraciones a la prensa, durante la llegada de la delegación de Melgar a Lima para disputar el partido frente a Universitario, Vidales fue interrogado sobre el compromiso y sobre lo que representa para él medirse con el conjunto crema en un momento clave del Torneo Clausura.

Jhonny Vidales se rindió en elogios ante el Estadio Monumental de Universitario

El delantero del equipo arequipeño afirmó que medirse con la escuadra merengue en el Estadio Monumental será, sin duda, una experiencia muy emocionante por todo lo que representa el recinto de Ate, al ser un escenario amplio, imponente y con gran capacidad para albergar a los aficionados.

“Será lindo jugar en el estadio de la 'U', así que estoy muy emocionado por eso”, afirmó Jhonny Vdiales sobre el Estadio Monumental de Ate.

Por otro lado, Vidales fue consultado sobre los futbolistas de Universitario de Deportes con los cuales compartió camerinos en la selección peruana durante los amistosos por fecha FIFA. Ante ello, el delantero aseguró que son grandes compañeros, pero que en la cancha no se guardará nada para conseguir la victoria.

"En la selección peruana hemos compartido con algunos de Universitario, pero en el partido no va a ser nada de compañeros. Será un lindo encuentro", aseguró.

Jhonny Vidales jugó en Alianza Lima

Jhonny Vidales inició su trayectoria futbolística en las divisiones menores de Alianza Lima y, gracias a su buen rendimiento, fue ascendido al primer equipo entre 2012 y 2013. Durante ese periodo destacó con brillo, lo que le valió su fichaje por el Parma Sub 19 de Italia.